快讯：周末央行出利好 上证指数开盘突破3200点

沪深两市股指早盘跳空高开，沪指开盘报3212.56点，涨54.96点，涨幅1.74%；深成指报10918.96点，涨116.32点，涨幅1.08%。

盘面上，银行、券商、保险、园区开发、天津自贸区、北京国资改革、上海自贸区等板块涨幅居前；人脑工程、马歇尔计划、高铁、军工等板块跌幅居前。

个股方面，赤天化、禾欣股份、天壕节能、宝利来等10余只个股涨停。今日上市新股，N国信、N高能均顶格高开，分别报7.00元、21.88元。

据悉，一份针对“证券市场投资者调查”显示，对于2015年股市总体趋势，69.57%的受访者认为将上涨，62.64%的受访者认为大盘蓝筹股收益率更高。对于明年的股市投资收益率，大部分投资者持乐观态度。9.78%的受访者预计投资收益率将在10%以内，31.52%的受访者预计将在10%—50%，58.69%的受访者预计收益率高于50%。

对于具体板块，62.64%的受访者认为明年大盘蓝筹股的收益率更高，24.18%的受访者认为中小板收益率更高，13.19%的受访者认为创业板收益率更高。对于明年的操作策略，67.42%的受访者表示将以中长线为主，20.22%表示以短线为主。