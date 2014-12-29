绿地集团进军零售业 首家精品超市盛大开业

原标题: 绿地集团进军零售业 首家精品超市盛大开业

12月27日，绿地集团旗下首家超市 “上海外高桥进口商品直销中心宝山店”（以下称“宝山店”）正式开业。该超市是绿地集团与上海外高桥进口商品直销中心共同打造的首家面向都市人群的精品超市，此举标志着绿地集团启动战略转型，正式进军消费领域。

绿地集团携手上海外高桥进口商品直销中心首店开业

27日上午的开业典礼上，绿地商业集团常务副总经理薛迎杰致辞时表示，上海外高桥进口商品直销中心的诞生，是自贸区政策利好百姓、让百姓享受国家发展红利的典型代表，绿地集团与之强强联合，将让更多百姓享受到这一红利，并且也契合绿地集团营造美好生活的企业宗旨。

该精品超市整合了绿地集团的平台和品牌优势，以及上海外高桥进口商品直销中心的资源和渠道，凭借绿地集团的商业地产管理经验和专门组建的超市管理运营团队，确保超市不仅能够以自贸区的价格为消费者提供全球优选商品，还能提供专业、全方位的服务。

宝山店位于上海宝山绿地新都会一层，占地面积约3000平方米，汇集了来自世界各地的热门商品。经过了前几日的试营业，很多市民都知道了这家“老百姓买得起的进口精品超市”，有些人更是27日一早就来到超市门口等候开业。从深海新鲜象拔蚌，到半公斤多的加拿大波士顿龙虾，再到阿拉斯加鲜活帝王蟹，海鲜区冰柜前挤满了挑选的顾客。“这里的进口海鲜比水产市场的便宜，关键是更新鲜”，刚挑选了两只波士顿龙虾的刘阿姨说，“这里水果也新鲜得很，听说都是空运过来的，我要再去买点墨西哥牛油果和智利车厘子。”

除了100%进口商品外，与普通卖场不同的是，绿地超市还有颇具特色的互动体验区，引导消费者深入了解商品，实现体验式消费。在“进口水果体验区”，顾客不仅可以试吃体验，也可以选择礼篮搭配或水果切片服务；“生鲜区”陈列的大量鲜活海鲜，提供现场分割及试吃体验；在“酒窖”吧台，顾客可以免费试饮，品尝世界知名产区美酒。购物之余，顾客还可以在“咖啡吧”品尝到绿地自有品牌咖啡G-coffee，在“礼品包装吧”选择特色礼品包装，方便体面送人。

宝山店是绿地集团旗下的第一家超市，是集团实施大消费战略的一个重要节点。绿地集团推出精品超市进军零售业，正是因为看到了人们对于健康和品质的关注，以及中国消费升级的契机。

随着宝山店成功开业，绿地集团与上海外高桥进口商品直销中心将以此为起点，结合各自优势，开展更紧密的合作。目前，位于上海长宁区和徐汇区等区域的绿地超市也在紧锣密鼓地筹备中，明年将陆续开业。