快讯：沪指高位震荡盘中再创新高 银行股持续走强
2014年12月29日 09:38 来源:中国网财经
原标题: 快讯：沪指高位震荡盘中再创新高 银行股持续走强
沪深两市股指今天双双跳空高开，沪指再度触及本轮牛市新高。截至目前，沪指报3210.24点，涨1.67%；深成指报10919.45点，涨1.08%。
盘面上，园区开发、银行、优先股概念、马歇尔计划、保险、环保、券商、北京国资改革、上海自贸区等板块涨幅居前；国产软件、人脑工程、计算机、依法治国概念、高送转概念等板块跌幅居前。
2014-12-29 09:38:26
来源:中国网财经 选稿:王昕晨
原标题: 快讯：沪指高位震荡盘中再创新高 银行股持续走强
沪深两市股指今天双双跳空高开，沪指再度触及本轮牛市新高。截至目前，沪指报3210.24点，涨1.67%；深成指报10919.45点，涨1.08%。
盘面上，园区开发、银行、优先股概念、马歇尔计划、保险、环保、券商、北京国资改革、上海自贸区等板块涨幅居前；国产软件、人脑工程、计算机、依法治国概念、高送转概念等板块跌幅居前。
原标题: 快讯：沪指高位震荡盘中再创新高 银行股持续走强
沪深两市股指今天双双跳空高开，沪指再度触及本轮牛市新高。截至目前，沪指报3210.24点，涨1.67%；深成指报10919.45点，涨1.08%。
盘面上，园区开发、银行、优先股概念、马歇尔计划、保险、环保、券商、北京国资改革、上海自贸区等板块涨幅居前；国产软件、人脑工程、计算机、依法治国概念、高送转概念等板块跌幅居前。