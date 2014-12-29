快讯：两新股今上市顶格高开 N高能大涨44%

原标题: 快讯：两新股今上市顶格高开 N高能大涨44%

国信证券和高能环境今日分别在深交所中小板和上交所主板上市交易。两股双双顶格高开，开盘不就，N高能就达到44%的涨幅上限，现报26.25元；N国信目前报7.77元涨33.28%。

市场人士表示，根据新股低估值发行后上市首日即涨停的规律，这两只股票即将上演涨停秀。同时由于两家公司所涉行业均为市场热点，故“炒新”必将持续。

从发行的基本情况来看，国信证券总发行数量为12亿股，高能环境总发行数量为4040万股，两只股票均未涉及老股转让。国信证券发行价为5.83元/股，高能环境发行价为18.23元/股。两只股票发行市盈率均大幅低于参考行业市盈率，其中国信证券发行市盈率为22.97倍，参考行业市盈率为60.45倍，高能环境发行市盈率为22.79倍，参考行业市盈率为53.43倍，两只股票的发行市盈率仅为各自行业均值的38%和43%。

国泰君安预计国信证券的涨停板将达到13个，而“破板”卖出的打新年化回报率网上申购的将为128%，网下的公募与社保为64%，年金与保险为51%，其他为28%。