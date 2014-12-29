全球岁末年初较平淡 A股峰回路转显神威

原标题:全球岁末年初较平淡 A股峰回路转显神威

美股上周五小幅高开后仍保持强势上攻姿态，道指、标普、纳指依次收涨0.13％、0.33％、0.70％，三大股指不仅将周升幅扩大到了1.40％、0.88％、0.87％，而且收盘还同时刷新了历史或年内最高纪录。放眼全球，尽管希腊圣诞节前遭逆转下挫了1％，印度还连续第四周下滑，可俄罗斯却在长下影阴星后高开高走并大涨8％以上，新西兰则再创历史新高，大多数股指的回升态势也没有改变，G7成员整体表现也比较稳健，只是上周的波幅与涨幅明显降低，既说明市场经历剧烈震荡后已迅速平静下来，也因摆动不足而增添了再次宽幅震荡的可能，岁末年初的不确定因素也就会偏大些。

不同于股市，国际期市仍延续弱势整理格局。美元指数上周惯性上冲后转入强势盘整，八年多来还第一次站上90整数大关，继续上行并完成量度涨幅即91.6的希望就进一步加大，但持续六个月上涨毕竟已达极限水平，近期又有些上升楔形的痕迹，中期休整的可能也就不容忽视。棉花仍旧小幅上扬，黄豆、玉米还在周末由绿翻红，遇阻回落的小麦也不失中期强势，而CRB指数却继续下滑，对经济发展十分敏感的原油、铜又再次携手下行，收复5周线的希望仍很渺茫；黄金、白银上周末联袂劲升并冲破短期下降压力，周线也逆转收成长下影十字星，显示中期转时可能已经或即将到来。

美国近日公布的为数不多的经济数据依然好坏参半。仅就市场表现而言，三大股指近日都改写了历史或新高，周均线多头上行也表明中期强攻格局并未改变，可短期上档抛压却略有增加，日均线又尚未形成完全多头排列局面，且由运行轨迹判断，适当回探也比较有利于升势的延续；上周波幅骤降64％、78％、76％，过于平静固然与适逢圣诞节和此前的剧烈震荡密不可分，但这也不过是高位激烈争夺过程中的过渡而已，意味着平淡只是暂时的，波动势必将会重新扩大，要么刺穿18290点、2125点、4934点即中长期高点连线阻压，要么就可能下探17775点、2059点、4751点即自动趋势线的支撑力度。无论最终选择哪种走法，都不大可能真正突破重围，形成疾速运行的可能就更小了。

A股上周虽一度冲高遇阻并跌破5日均线，但权重股特别是金融板块再次发力，并推动沪深大盘连续两天大幅上扬，全周形势也由下调转而收涨1.58％、1.65％，不仅充分展示了市场的强势风采，而且还大大增强了本轮升势的生命力。以量能分析，上周成交总额又缩减12％至3.46万亿，周四还萎缩到单日天量的一半以内，说明近日参与热情仍在降低，多空分歧也进一步缩小，而每日间量变的算术均值则提高到16％以上，表明双方的搏杀比较激烈，但又不至于引发市场发生重大的转变；计算可知，沪深单位股指量能减少17％、37％，以日计更是锐减34％、44％，即多方并未花费太大的气力便将股指推升到较高的位置，其余威足以让空方丧失组织有效反击的勇气，尽管量价多日背离为反复埋下了伏笔。从股指分析，沪市再创年内创新高虽未得到深市的认同，深综指甚至还连调了两周，可两市大盘都探低回升并实现了大逆转，不间断上涨时间也延长到了7周、9周，目前距离截至2007年5月25日的持续上扬仅差3周，近日很可能仍将继续上行，年线也有望收成近乎光头的长阳；由于波幅扩大12％、24％，而实体所占比例又只有11％、31％，这就使上周的形态显得有些飘忽不定，简单说就是，今年或许还难以站上3242点、11215点，而3064点、10465点的支撑却是固若金汤。

综上，国际期市弱势下调或已近尾声，全球股市短期变数却有增无减。两市小涨小跌都无碍今年劲升收成大阳线，年底进一步收高也是众望所归。本周走势一波三折可能偏大，预计日均成交将有所提高，权重群体依然是关注的焦点。上海证券报