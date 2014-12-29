顺势而为 “骑牛”跨年

原标题:顺势而为“骑牛”跨年

上周五券商板块的再次集体涨停让人们相信大盘蓝筹的“牛气”还没有结束。在这种情况下,投资者还是要顺势而为,抓住大盘蓝筹股不放松。此外,距离2014年结束还有三个交易日,“骑牛”跨年或许是最好的策略。

上周周四周五的大涨一举收复前三日的下跌,距离创出新高仅剩一步之遥。上周五,金融股尤其是券商股的大涨说明大盘蓝筹股的行情仍没有结束。只要券商这只上涨的龙头没有改变目前的态势,则真个大盘蓝筹股将继续表现下去。

此外,从周末的消息面上来看,央行将非银同存计入存贷比、自贸区超预期扩围等利好因素将刺激相关板块继续表现。从而为市场创造出继续看多的氛围。

目前来看,在剩下的三个交易日里,以沪深300为代表的大盘蓝筹股将继续向上表现,从而迎接新的一年的到来。投资者也应该顺势而为,抓住市场的主要热点不放松,准备“骑牛”跨年。投资者可以关注以下投资机会:

首先,在26日的全国人大常委会全体会议上,商务部部长高虎城透露,国务院决定推广上海自贸区试点经验,设立广东、天津、福建三个自贸试验区,并扩展上海自贸区的范围。其中,广东自贸区涵盖广州南沙新区片区、深圳前海蛇口片区和珠海横琴新区片区,上海自贸区的扩展区域则包括了陆家嘴金融片区、金桥开发区片区和张江高科片区。国务院拟扩大自贸区范围,无疑将为新增区域的相关上市公司提供股价催化剂,鉴于前期自贸区概念股普遍涨幅巨大,这些自贸区新宠有望获得资金青睐并大幅补涨。值得一提的是,增设的蛇口片区及浦东金桥开发区大大超出市场预期,深圳蛇口及上海陆家嘴、金桥等地的上市公司补涨潜力巨大。

其次,27日,央行正式下发387号文,要点包括:一是2015年起将非存款类金融机构存款纳入存款统计口径;二是,新纳入存款口径的存款包括证券及交易结算类存放、银行业非存款类存放、SPV存放、其他金融机构存放以及境外金融机构存放;三是,上述存款应计入准备金交存范围,适用的存款准备金率暂定为零;四是,上述存款的利率按照市场化原则协商而定。新规将释放额外信用额度,理论上增加可贷资金近6-7万亿,相当于3-4次降准。同时,同业存款不缴准将增强银行间市场银行融出资金的意愿,缓解资金面紧张,有助于资金利率下行。总体看,银行在流动性放松预期下行业估值有望进一步提升,其中,中小银行非银负债占比较高而受益更加明显。

第三,有消息称,国务院常务会议已经审议水污染防治行动计划(“水十条”),或于近期对外公布。水十条非常严,提出了许多非常严厉的措施。水十条是继我国在2013年9月份出台《大气污染防治行动计划》之后,即将颁布的又一项重大污染防治计划。新环保法施行在即,环保产业迎来逐渐进入高热的“新常态”,三大污染治理行动计划(“水十条”、“大气十条”及“土壤十条”)的推进,专家估算国家将在环保产业投入资金六万亿,环保产业进入生命周期的稳健成长期。

第四,证监会26日发布证券经营机构参与全国股转系统通知,明确支持基金管理公司推出投资于新三板的公募基金,支持QFII和RQFII投资新三板挂牌股票。通知还支持证券公司、基金管理公司、期货公司等在新三板挂牌,申请挂牌无须向证监会申请出具监管意见书。新引入基金等机构投资者,有助于新三板融资功能的完善和市场活跃度的上升,新三板将迎来新一轮发展机遇。券商保荐、做市、直投等业务将全面受益,创投类公司退出渠道也将更为通畅。