调整暂告段落 收官行情可期

原标题: 调整暂告段落 收官行情可期

上周市场犹如演绎过山车，沪指先抑后扬尽收失地，最终与深成指同返五日均线上方，前期高位调整暂告结束。笔者认为，沪弱深强的差异走势触发指数高位调整，伴随券商、保险等前期强势品种的恢复性上涨，两市热点重新活跃，绩优权重板块仍是近期场内领涨主线。在股指重拾升势的过程中，量能有效维持是行情延续的关键。预计2014年收官行情，大盘将以小幅攀升为主，操作上持股要贴近市场热点进行布局，首选低价绩优的预增品种。

大起大落洗浮筹

结合市场走势观察，上周盘面波动较为剧烈，指数的大幅起落有利洗清浮筹。

具体看，沪指上周振幅为8.20%，较前一交易周小幅放大，沪深两市周初的差异化走势，最终在股指高位振幅加剧的过程中，归集为趋势统一的重拾升势。与此同时，中小板综指和创业板综指下行趋势得以缓解，半年线上方浮现止跌迹象，市场在上周大幅震荡过后，最终对前期上涨过多的品种进行了必要的重估。另外，主题投资概念反复活跃。“一带一路”盘活的区域型题材，及年末投资拉动经济政策的跟进，集中审批机场、铁路、公路项目等无疑对基建类板块的短期走势形成利好推动。场内资金在不断进驻蓝筹股的同时，也会对题材品种有所布局，热点的可持续性是行情延续的关键。

从技术走势观察，沪指日K线突破五日均线压制，量能有所恢复，短期股指重心下挫的不利局面得以修复。周K线五连阳，股指依托均线稳步上扬，上周指数振幅加剧对五周均线有所回探，前期上涨的获利盘得以清洗，中期做多的势头仍在延续。

宏观环境保持稳定

近期市场所处的宏观环境稳定，消息面基本平稳。12月27日统计局发布11月部分经济数据，1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额56208亿元，同比增长5.3%，增速比1-10月份回落1.4个百分点；实现主营活动利润52944.5亿元，同比增长4.7%，增速比1-10月份回落1.3个百分点。

具体数据内容有两方面需要关注。一是规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润总额13096.7亿元，同比下降3.5%，表明煤炭、原油等上游基础产品价格回落至近年来低位，对工业企业利润下滑的影响十分显著。二是数据公布41个工业大类行业中，33个行业利润总额同比增长，8个行业下降。这些行业利润增长起落较大的是：通用设备制造业增长9.3%，专用设备制造业增长0.5%，汽车制造业增长16.7%，电气机械和器材制造业增长15.1%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长20.7%，电力、热力生产和供应业增长18.3%。从这些行业所覆盖的上市公司中，选取低价绩优具备成长性潜力的个股，应该是下一阶段布局的主线。

需要引起重视的是，煤炭开采和洗选业下降44.4%，石油和天然气开采业下降13.2%，石油加工、炼焦和核燃料加工业下降34.2%，对上述净利润增长下降行业的介入应谨慎。

收官行情料小幅攀升

本周2014年收官行情开启。我们认为，打新资金回笼，央行连续九周公开市场暂停操作，均对节前资金压力的缓解较为有利。

当前市场反弹主线较为明晰，单一上涨的强势特征表现为权重股的再度走强，这是主导短期行情持续发展的重要推动力量。不得不承认，券商、保险板块是上周市场最大赢家。从券商、保险指数的实际表现来看，符合量价配合的做多格局。截至上周末，wind统计的行业资金流向显示，两市净流入最大的前五个行业分别是多元金融、保险、房地产、银行、媒体，具体金额分别为650763.71万元、130573.32万元、79380.54万元、69372.38万元和23344.31万元。再观察上周五沪指收复3100点之时资金流入居前的个股，同样是以中信证券、中国平安、海通证券、国元证券和兴业证券等券商、保险板块品种居多。本周初国信证券上市，其22.97倍的低市盈率发行（上周五券商板块动态市盈率约为57.86倍）现状，将加厚二级市场可供想象的预期空间，也会相应推动券商指数延续性上涨。

2014年还剩下三个交易日，市场短线调整暂告一段落，节前交投预计趋于清淡，指数小幅攀升的常态有望重演。同时，年末资金面趋紧格局短暂缓解，也将使得市场情绪从资金供给压力的担忧中缓解出来。选股需要更加侧重行业和个股的基本面变化，景气度提升、净利润增长的业绩潜力才是支撑反弹良性延续的必要条件。

截至上周末，两市1054只个股已披露2014年业绩预告，其中业绩上升、预增预盈的公司家数为600家，占比近六成水平。率先公布业绩预告的第一阶段，往往个股基本面情况较为稳定，考虑到前期市场的投资逻辑，低价绩优的蓝筹品种是主要配置方向，因此这一阶段的年报行情值得深挖。总体看，近期策略配置要紧抓“重质”思路，在回避高估品种的同时，逢低关注业绩预增的个股。