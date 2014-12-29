商业银行补充资本动作频频

原标题: 商业银行补充资本动作频频

2014年下半年以来，商业银行资本补充方面“动作频频”，多家上市银行近期发布公告称拟发行优先股，更有多家商业银行共计推出33只二级债发行计划。专家和银行业内人士分析，商业银行盈利增长对贷款的过度依赖导致银行需不断扩充资本，但发行债券的利息支出、资产质量下行的准备金使得银行盈利承压。

多渠道补充资本

进入12月，商业银行发行优先股的步伐不断加快。浦发银行(14.77, 0.52, 3.65%)、兴业银行(15.05, 0.56, 3.86%)的优先股相继于12月18日、12月19日在上海证券交易所挂牌。浦发银行优先股挂牌，计划发行总数不超过3亿股，其中2014年发行数量不超过1.5亿股；募集资金总额不超过300亿元，其中2014年募集资金不超过150亿元。兴业银行拟发行的优先股总数不超过2.6亿股，总额不超过人民币260亿元；其中，2014年发行优先股总数1.3亿股，总额130亿元。

北京银行(10.35, 0.30, 2.99%)也于12月9日晚间宣布，拟非公开发行优先股不超过1.5亿股，募集资金不超过150亿元。北京银行方面表示，此次发行有利于充实公司资本实力，对公司保持资金流动性、促进业务健康持续发展、提高自身盈利水平和抗风险能力具有重要意义。

与此同时，银行发行二级资本债的热情不减。据不完全统计，目前商业银行推出共计33只二级债发行计划。12月19日，恒丰银行在全国银行间债券市场成功发行总规模为80亿元二级资本债，将全部用于补充该行的二级资本。本期债券发行总规模为80亿元，为10年期固定利率债券，第5年末附发行人赎回选择权，票面利率为5.99%。成都农商行、营口银行也于12月22日分别公告称，定于12月25日发行一期二级资本债券。

普华永道中国金融服务部主管合伙人容显文表示，“中资银行盈利对贷款增长的过度依赖导致银行需不断扩充资本。”

中行财务管理部负责人卓成文表示，国外市场相对发达，资本补充手段较为多元化，优先股、永续债等产品是较为成熟的资本补充工具，而目前我国商业银行的资本构成相对单一。通过发行优先股和二级资本债补充资本，是应对银行业监管提出的更高资本要求的需要。更为重要的是，可以获得更高效的资本结构和多元化的资本补充渠道。

小银行压力较大

银监会数据显示，截至2014年三季度末，我国商业银行核心一级资本充足率和一级资本充足率为10.47%，资本充足率12.93%，资本充足状况相对良好。但考虑到监管底线要求和银行自身发展需求，银行的资本水平有待进一步提高，资本结构急需优化，使资本状况保持在合理水平。

券商分析人士指出，对于大中型商业银行而言，地方性银行的资本补充压力尤甚，他们只能积极寻找多元化的资本补充渠道。“银行业整体资本压力不小，一方面是资本的监管要求提升，另一方面是自身快速扩张的需要，单纯依靠内生性增长是不够的。其中，股份行、城商行等发展快的银行资本补充的压力更大。”近期有媒体报道称，齐鲁银行已向银监会递交了挂牌“新三板”的申请材料。河北邯郸银行董事长郑志瑛曾公开表示，该行迫切希望尽早登陆“新三板”。

华泰证券(24.98, 2.15, 9.42%)银行业分析师林博程指出，“如果不登陆资本市场，银行要补充资本金，只能通过非公开定增以及股东注资。这种方式难度很大，股东大都希望从资本市场融资，同时原股东可获得退出机会。”