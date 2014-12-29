券商2015年策略：沪指宽幅震荡 牛市不言顶？

原标题: 券商2015年策略：沪指宽幅震荡 牛市不言顶？

年末券商研报的重头戏就是对新一年行情进行预判。在2014年四季度指数急涨的背景下，各大券商对2015年行情走势预期如何？

近日，《每日经济新闻》记者对众多券商2015年行情预期进行了梳理，注意到多数券商均看好2015年行情，个别乐观派看高至3500点。

乐观派：牛市不言顶

在对2015年的行情预期中，多数券商都表达出乐观情绪。“火红时代”、“新繁荣”、“在台阶上等待牛市”等语言，频频见诸研报中。

《每日经济新闻》记者注意到，国泰君安对2015年沪指上限预期在3200点附近，认为“新繁荣”特征正形成，A股不会出现大幅调整；申万认为，沪指2015年将上破3000点，但同时表示，2015年A股市场波动率将大幅上升，阶段性回撤幅度或逾200点。

国联证券认为，2015年沪指突破2700点是大概率事件，3300点历史关键点位则难逾越。东莞证券称，沪指核心波动区间在2500点～3500点，预计2015年上半年市场保持震荡上行。

平安证券预测2015年沪指波动区间为2600点～3500点；招商证券称合理区间在3200点~3450点；广证恒生表示，沪指2015年主体运行区间在2450点～3300点；国元证券预测沪指2015年区间在2200点～3500点。

兴业证券豪言 “牛市不言顶”，称2015年改革、创新、“中国梦”逐渐成为新共识和时代洪流，沪指“涨到哪里都有可能”，不排除将涨到5000点或以上。但该券商也表示，行情波动将加大，大盘可能将出现8%、10%甚至更大幅度的震荡，需控制风险，但每次回调之后都是买入时机。

谨慎派：沪指最高触及2700

对行情表示乐观的还有外资、合资类券商。2014年11月，瑞银证券认为，沪深300指数在2015年将升至3000点；高华证券称，2015年底沪深300指数将达到3000点，预计股市回报将主要集中在二季度后。

有部分券商未对指数点位进行预测，但对行情走势也表明了态度。东方证券称，2015年资本市场将迎来火红时代；东兴证券预测，2015年A股宽幅震荡，方向向上。

不过，《每日经济新闻》记者注意到，面对2014年末指数大涨，也有部分券商对2015年行情持谨慎态度。

如上海证券表示，对2015年市场趋势谨慎乐观，且预测沪指、创业板综指核心波动区间分别为2300点～2700点和1300点～1600点；中银国际预期2015年沪指运行区间为2100点～3000点，认为信用创造体系重建仍需时日，宏观流动性总量扩张存在一定的难度，这将制约市场上行空间。

此前少数券商踩准行情

《每日经济新闻》记者在查阅了券商此前对2013年、2014年行情预测后，注意到真正踩准点位的券商仍是少数。

2014年上半年，沪指数次冲击2200点未果，但7月开始，指数连续攀升，尤其是11月底启动了一波强势上涨，沪指一举站上3000点，创业板指也迭创新高。

东吴证券和西南证券是此前少数准确预测到2014年大盘上涨点位的券商。东吴证券预测2014年沪指会在一波三折中迈向3000点；西南证券认为沪指上行目标位在2950点附近。查阅多家券商有关2014年的年度策略报告可以看出，多数券商都表示谨慎乐观，对指数预测多集中在1900点～2600点区间；东莞证券预测的点数波动范围最小，认为沪指将在2100点～2450点间波动，航天证券预测2014年沪指波动区间为1900点～2800点；长城证券预测沪指在1900点～2300点之间波动；中投证券认为波动区间在2000点～2600点；中信证券则认为沪指2014年波动区间在1900点～2500点。

值得注意的是，此前申银万国证券用了“梅花香自苦寒来”描述2014年行情，预测沪指当年整体震荡向上；平安证券认为2014年将是“熊牛转换新起点”。

若将时间上溯至2013年，可发现券商对当年行情与实际行情吻合度较高。2013年沪指实际波动区间在1849.65点～2444.80点。

多数券商2012年年末表示，2013年春季沪指会上涨。如申万表示，2013年春季阶段性行情可期，原因主要是国内外资金跨年度布局、年初风险偏好度较高。

申万曾预计沪指2013年波动区间在1800点～2200点；国泰君安预计波动区间在1900点～2400点；平安证券预计波动区间在2000点～2500点；上海证券认为波动区间是1900点～2400点；海通证券认为2013年波动区间在1850点～2450点；东北证券认为波动区间在1850点～2450点。由上述预估来看，海通证券和东北证券对2013年指数点位预测最准确。

●券商沪指点位预期

银河证券：核心波动区间2500～3500点。

平安证券：波动区间2600点～3500点。

中银国际：波动区间2100点～3000点。

上海证券：核心波动区间2300点～2700点。

招商证券：全年合理区间3200点～3450点。

广证恒生：波动区间2450点～3300点。

东莞证券：波动区间2500点～3000点。

国元证券：2200点～3500点。

国联证券：3300点难逾越。

●券商宏观预期

中金公司：预计2015年GDP7.3%。降准4次降息2次。

中信证券：GDP或回落至7.1%。预计降息50个基点，降准100个基点，全年财政赤字率扩张至2.6%，为近5年最高水平。

瑞银：2015年GDP或为6.8%，年底前三次降息。

高华证券：2015年GDP或为7%，一季度面临下行压力。

海通证券：2015年GDP或为7%，降息2次或以上。

国泰君安：2015年GDP降至7%，股债双牛，债不如股。

招商证券：2015年GDP7.3%。短期政策以救急为上。

齐鲁证券：经济下行与政策托底的弱平衡，暂时看不到被打破的动力。

●券商策略预期

瑞银：2015年“大股小牛，小票大熊”。

高华：A股全年回报15%，关注医疗保健、环保和消费电子化概念。

国泰君安：增量资金入市，看好非银金融、生态环保、大健康和高端制造产业。

申万：A股波动率大增。关注大蓝筹、“后市场”、“走出去”三类股。

中信证券：A股整体盈利增速将回落至7.1%，关注大金融、地产、家电、电力、交运和机械设备等蓝筹行业。

银河证券：2015年重点看好国企改革、一带一路“走出去”、价格改革、土地改革等。

兴业证券：大盘蓝筹快涨后有较长时间休整；看好先进制造业、非银金融、新兴产业等。

海通证券：警惕3～5月阶段性风险，关注并购、迪士尼、碳减排概念。

平安证券：关注金融、地产、国企改革。中银国际：关注二线蓝筹。

国联证券：中小盘股牛市难维系。

国元证券：上半年关注低估值蓝筹，下半年价值、成长并重。每日经济新闻