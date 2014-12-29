同业存款暂不缴 存准暂为零利好“钱景”

原标题:同业存款暂不缴存准暂为零利好“钱景”

一份题为《中国人民银行关于存款口径调整后存款准备金政策和利率管理政策有关事项的通知》(银发387号)的文件日前曝光。该文件显示，中国人民银行定于2015年起对存款统计口径进行调整，将部分原在同业往来项下统计的存款纳入各项存款范围。上述存款应计入存款准备金交存范围，适用的存款准备金率暂定为零。

相比此前市场传闻中的“将非银行金融机构同业存款纳入一般性存款”，此次存款口径的调整范围显然更大。文件称，新纳入各项存款口径的存款是指存款类金融机构吸收证券及交易结算类存放、银行业非存款类存放、SPV存放、其他金融机构存放以及境外金融机构存放。

国泰君安固定收益分析师徐寒飞称，这意味着不仅以余额宝为代表的货币基金协存被纳入贷存比口径，部分银行同业存放、单位和个人证券交易结算金也纳入贷存比的存款计算口径，分母范围大幅拓宽，变相放松和弱化贷存比约束，尤其对贷存比较高的股份制银行、城商和农商等中小银行，监管放松影响更为明显。他还称，这符合银行资金来源多元化趋势，缓和银行存款竞争，理财冲时点动力进一步下降。长期来看，利于降低银行负债成本。存款脱媒化严重制约银行信贷扩张能力，三季度银行存款增长进一步放缓，有银行甚至负增长，贷存比口径调整扩大银行存款来源，利于线下储蓄存款利率向银行间市场利率趋近。

国信证券(5.83, 0.00, 0.00%)首席宏观研究员钟正生预计，此次纳入一般存款口径包含了银行之间的同业存放，总规模大致在15万亿元。不过，他也指出，可贷规模进一步扩大，对于信贷扩张有积极意义，但是考虑到当前信贷需求不足，供给端容量的扩大短期内影响不会太大。

而与调整口径可变相弱化商业银行存贷比约束相比，新纳入的存款目前适用的存款准备金率暂时为零，显然引发更多市场人士的关注。11月，市场就曾传出“调整存贷款统计口径”的传闻，彼时市场普遍担心，如果同业存款纳入一般性存款，则意味着必须要缴纳存款准备金，这意味着将有更多“资金”从市场上抽走。

“暂不对新纳入的存款缴纳存准，有利于银行间流动性短期回暖。11月，市场预期非银同业存款将被纳入一般存款，并按20%法定准备金缴准，银行体系需补缴存准规模1.5万亿至2万亿元，引发银行体系对流动性集体担忧，导致资金面大幅紧张。本次暂不缴准的新规，利于银行增加货币市场资金供给，将带动短期利率下行修复回暖。”徐寒飞说。

市场人士指出，此举可视为央行一种变相的宽松。徐寒飞表示，展望2015年全年，央行仍有降准降息概率，但放松时点可能更加滞后，需观察近期一系列财政货币大幅放松的刺激效果和超预期下行的经济数据后，再有进一步举措。

不过也有业内人士指出，同业不缴存款准备金只能是权宜之计。中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇在日前举行的“2014首届金融时报年会”发言时表示，他对央行的政策表示认可，货币政策要兼顾稳健和灵活。但两类存款的政策不一样，有可能会人为地增加监管套利的机会。“如果认为银行的可贷资金的增长能力不足，可以从整体上统一降存款准备金率。”郭田勇说。

钟正声也表示，同业迟早需要和存款一样上缴，只是上缴时间可能会选择在流动性相对充裕之时，甚至在全面降准过后，以避免对于短期流动性造成过大冲击。