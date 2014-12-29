机构：2015年股市有望震荡上行

原标题:机构：2015年股市有望震荡上行

2014年下半年，中国股市一扫过去几年的持续低迷，强势爆发，截至11月底，上证综指年内已经上涨26.8%，并在12月一举站上暌违3年之久的3000点。2014年股市涨幅喜人，更让众多投资者对2015年充满了期待。在本期专栏中，嘉实回报中心将同广大投资者一起回顾2014年中国股市的表现，并对2015年中国股市的走势进行分析和展望。

2014年中国股票市场表现亮丽，上证综指前11个月中有8个月录得正收益，另外3个月只有小幅下跌。从过程来看，上半年和下半年差别明显。上半年股市涨跌互现，表现不温不火；进入下半年，在定向宽松、沪港通、非对称降息等一系列事件的驱动下，股指开始大幅上扬，到11月已经连涨5个月，进入12月后涨势依然强劲，交易量也迭创新高。面对即将到来的2015年，我们认为，在诸多因素的合力作用下，中国股市将在震荡中持续上行，但过程绝非一片坦途。在操作上，投资者可以通过灵活配置和主动调仓，对应市场的阶段性波动，控制下行风险，获取收益。具体而言，我们将从以下几个方面进行探讨。

首先，充足的资金供给将有助股市整体上行，但阶段性震荡难以避免。股市运行离不开资金驱动，而在2015年，多重因素的共振效果将显著提升股市资金供应水平。其一，扩张性货币政策增加中国经济的流动性。为抵御经济下行压力，央行虽然在2014年11月实施了不对称降息，但是为中国经济能够保持适当增速，还会进一步增加流动性。所以，可以预计央行在2015年会通过降息、降准等货币宽松政策来提振经济，这种在经济整体层面的资金宽松也将惠及股市。其二，非股票类投资收益下降，将促使投资者将更多资产配置到股市。2014年，中国楼市不再火爆，信托理财等传统吸金产品收益下降，以银行理财为例，平均年化收益已经从2014年1月的5.7%降到11月的4.9%（银率网数据），此消彼长，投资资金流向股市也就不足为奇了。其三，境外增量资金流入中国股市。一方面，以沪港通为代表的中国资本市场对外开放将不断拓展，QFII、RQFII的参与机构和额度也有望继续扩大，这些都将为中国股市带来新的“活水”；另一方面，MSCI将再次讨论把中国A股纳入新兴市场指数的计划，如能实施，境外投资者配置中国股市的需求将进一步得到提升。

其次，大盘蓝筹与中小成长的风格转换将是股市常态，主动“顺市而为”方为上策。对于中国股市而言，蓝筹与成长的风格切换明显存在。例如，2014年前11个月代表蓝筹的沪深300指数与代表成长的创业板指数的整体表现大致相当，但在前6个月，沪深300指数下跌了7.1%，而创业板同期却上涨了7.7%。显然，股市风格在上半年和下半年之间经历了从成长向蓝筹的转换。就单月胜负而言，在2014年的前11个月中，大盘赢了6次，小盘赢了5次，几乎平分秋色。所以，无论是蓝筹还是成长都有各领风骚的阶段，在风格轮换中运行是中国股市的一大特色。对于投资者来说，在2015年的股市投资中，仍然需要顺势调整，不宜过分守成，主动把握风格轮换中的投资机会。

最后，市场波动加剧，宽幅震荡环境中需要控制好风险。随着高交易量成为新常态，基于以下两个主要原因，2015年股市的波动幅度较以往会更高。其一，乐观市场情绪下，杠杆的使用会放大股票价格波动，具有助涨助跌效应。据Wind资讯统计，在2014年6月末，中国股市融资余额为4000亿元，而到12月上旬融资余额已经突破9000亿元，不到半年已经翻倍，借钱投资的热情可见一斑。投资者的加杠杆行为在客观上加大了股市涨跌幅度，伴随的风险自然也就随之放大。其二，在经济不确定性以及市场风格切换中，对后市的分歧会导致市场上下震荡。在经济转型的大环境中，经济增长的不确定性要高于以往，对市场趋势的判断很难形成完全一致的观点，这种分歧会导致股市行业板块涨跌互现、轮动加速的状况。在宽幅震荡的环境中，投资者更需要严格把控投资风险，避免“一失足成千古恨”。

综上所述，2015年对投资者来说挑战依旧，尽管市场整体向上趋势明显，过程却可能跌宕起伏。希望投资者在操作上能够灵活主动，把握好市场的风格转换和板块轮动的节奏和机会，同时控制好投资组合的风险，在2015年收获理想的回报。上海证券报