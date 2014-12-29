人民日报海外版：实体经济走强才有股市长牛

原标题: 人民日报海外版：实体经济走强才有股市长牛

股市在2014年的尾声又给市场带来了一次“宽幅震荡”的行情。尽管上周中一度表现不佳，但周四和周五的沪深两市又双双创出新高。不过，专家分析指出，本轮上涨主要是以资金推动的金融、基建等权重股上涨为核心原因，基本面上仍缺乏实体经济改善的有力支撑。

当前行情仍为资金推动

“在熊市赚的钱在牛市里都赔进去了。”一句戏谑之语在近来的行情里突然获得了大量的认同。

在券商股、银行股和基建股的带领下，上周五，沪综指和深成指大幅上涨，均创出本轮行情收盘新高。沪综指盘以3157.60点报收，深成指则收报于10802.64点。然而，分析人士却指出，传统的投资框架几乎无法解释这一轮上涨。

“这一轮市场的行情主要是指数牛市的表现，也就是资金推动的 疯牛 ，最大的动力就是三类大盘权重股——券商股、银行股、基建股，其中券商股和基建股的涨幅也是最大的，券商股的涨幅都超过了两倍，基建股的涨幅也超过了一倍多。” 武汉科技大学金融证券研究所所长董登新对本报记者表示。

专家指出，之所以市场行情与经济基本面背离，一方面是由于整体货币政策趋向放松，从目前整体经济状况来看，降息、降准的预期逐渐增强，而A股作为全球范围内被低估的市场有着极大的吸引力；另一方面，整个股市的财富效应，在10月之后尤其是12月之后，促使场外资金跑步进场，利率市场化带来的转杠杆行为，使得房地产类资金、信托类资金对股市兴趣大增。

预计股市高点如同算命

“风口”的“猪”能不能飞起来，还得看这“风”到底吹得有多大。

由于缺乏基本面支撑，这种资金推动型、情绪拉动型的牛市会如何演变，仍然难以预测。“这一轮牛市的高度最终可能会在3400点-3500点之间。由于三大板块权重股占据了上涨的 主力 ，这种缺乏实体经济支撑的上涨如果过度可能就会透支未来两到三年的市场空间。按照现在的情形看，整体上涨在春节前后还有一次明显的趋势。”董登新解释说。

“近期A股融资买入量和交易量都达到了2010年以来的新高，增量资金入市的逻辑得到确认。降息降准周期开启，增量资金入市对价值型股票的追逐将进一步加剧。A股市场目前并没有任何泡沫化的迹象，我们重申到2015年底之前看高上证综指至3200点的观点。”国泰君安首席策略分析师乔永远表示。

英大证券研究所所长李大霄则认为，近期的行情只是一个初步行情，2015年却面临着很多不一样的环境，包括国际化将进一步深化，新退市制度也将全面推进，注册制也可能会开始推进，双向交易加快，新股发行量增加等。A股走势仍然是强势震荡、蓝筹股重心上移、绩差股重心下移，市场也会从供不应求转为供求平衡，围绕3000点波动。

“风欲吹而猪不飞，牛欲静而风不止”。民生证券研究院院长管清友这样形容未来的市场趋势。他表示，在国际油价下跌、实体疲弱的背景下，实体经济的“猪”不飞，央行的宽松之“风”不得不继续吹。央行释放的流动性无法渗透到实体，企业资本开支意愿下降推动无风险收益率下行，金融体系流动性淤积，转化为吹动牛市的“风”，因此高点难说何时到来。

实业赚钱才是牛市根基

对于投资者和市场而言，短线投机过热所带来的行情无法成为持续健康发展的“长牛”基础。究其根本，还在于实业的向好才是A股根基。

“如果产能过剩无法化解，经济转型和产业升级就会面临重重困难。目前一个可行的做法就是鼓励创新，从这个角度绕开产能过剩的压力，并且加快多层次资本市场的构建，支持企业的研发和升级，从这个角度巩固市场根基。让市场成为健康的慢牛、长牛。”董登新说。

实体经济走强也会让市场脱离整体疲软、部分疯狂的不正常现象，进入牛市“板块轮动”的正常模式里，同时改革红利、新常态以及IPO注册制等政策利好也会给中小板、新三板、创业板等带来一定推动力。

“过多的成交量并不能反映市场的理性。从个股来说，更多还是希望能够从事真正长期的投资。因此真正好的市场中大盘小盘应该都有它的机会，问题就在于它有没有良好的成长性，整个产业发展和业务发展是否符合国家产业方向。现在我们需要调整的就是这个趋势。”申银万国首席分析师桂浩明说。