A股牛冠全球收官剑指新高 股民：加仓过节等数钱

原标题: A股牛冠全球收官剑指新高 股民：加仓过节等数钱

编者按：本周，A股迎来年度收官收官之战，大盘有望刷新年内新高，为2014年的A股市场划上完美的句号。在2014年最后三个交易日，亦是元旦节前，多数股民继续看多，表示会“加仓过节”，期待“节后数钱”。

2014年A股演绎了“探底、筑底、反转”三部曲。上证指数从2112.13点起步，上半年没有什么好的表现。但到了7月，A股的表现让人刮目相看，开始走出一波行情，进入11月，A股的表现更是生猛，至12月26日，今年A股涨幅达49％，稳居全球第一，并超越日本成为全球第二大股市。 A股牛冠全球 收官战剑指新高

A股的放量上涨，和国家出台的一系列新政有关。虽然，今年年初在时隔14个月后重启IPO，但这并没有阻挡A股上涨的动力。今年来，我国资本市场推出优先股制度，沪港通开闸，退市制度正式实施，国家正式推出依法治国举措，以及一系列的改革措施，都在支撑着A股上涨空间。

2014年也上演了风格逆转的大戏。2013年A股成长股行情演绎到极致，并延续到2014年上半年，同期价值风格的上证50指数继2013年全年下跌15％之后，7月之前依旧低迷。但7月特别是11月之后，市场风格发生大逆转，金融股和传统大盘周期股逆转暴涨，中小盘成长股则逆势下跌。

本周，A股迎来年度收官收官之战，到底将会如何演绎呢？多数分析师认为，大盘股的行情仍会持续，刷新年内新高的可能性很大。本周还有最后三个交易日，市场将继续演绎“二八”风格，大盘有望在券商、保险、银行板块的上攻带动下震荡上行，完美收官。

此外，12月27日晚间，央行正式下发文件，将原属于同业存款项下的存款纳入各项存款范围，其中包括存款类金融机构吸收的证券类及交易结算类存款、银行业非存款类存放等。这相当于变相降准。国泰君安认为，同业存款纳入分母且暂不缴准，将降低银行负债成本，提高银行可贷额度。由于要求“一个月内”报送，预计1-2月份银行贷款投放将明显增加，主要投放方向为基建、央企等稳增长领域，大河有水，小河（民营中小企业）溢出、间接受益，有利于边际上降低融资成本，扩大需求，托底经济，利好银行和股市。

股民：加仓过节 节后数钱

元旦假期将至，持股过节还是持币过节再度成为广大股民关注的话题。从知名财经网站的最新调查来看，56.9％的投资人继续看多，表示将会在节前三个交易日积极入货；22.1％的投资人表示会调整一下品种，节前维持在半仓左右。对于未来三日完全看空、表示将抛售手中筹码持币过节的投资人不到5％。

对于投资品种的选择，有54％的股民表示目前主要持有周期性蓝筹股。在过去几个月的行情中，金融、基建等周期性行业确实表现强劲。一位券商人士说：“A股目前正处于估值结构的重塑过程中，周期类行业个股估值已处于历史底部，而此前被过分高估的题材股价格将向真实价值回归。”

“按照这样的势头，大盘很快创新高了，节前我打算再加仓，满仓过节，节后就可以躺着数钱了。”90后新股民周小姐在接受《投资快报》采访时如此表示。

“肯定是持股过节了，我周五的仓位已经加到六成，买了中信证券，没想到今天涨停，算是意外的周末礼物了。节前准备把仓位加到八成，感觉今年的势头很猛，节后赚钱的概率很大。”一位资深股民张先生表示。

记者梳理基金、券商、媒体等各路观点，多数对跨年行情乐观预期，推荐选择“节前买股票，节后数钞票”的操作方式。光大证券认为，由于市场的上升趋势依然有望延续，这样的市场特征下，建议继续重点关注低估值蓝筹股，特别是其回调的机会，可择机布局等待后续回升。

2015年，怎样避免满仓踏空？

2014年很快将过去，如何避免在2015年投资时出现“满仓踏空”？机构普遍认为，沪港通的开通，打开了境外投资者投资A股市场的空间，更多境外投资者的加入，也将逐步影响A股市场的投资风格，因此蓝筹股的投资价值未来有戏，投资者应改变投资观念，重新上路，重视对蓝筹股的投资。

申银万国表示，高分红的蓝筹龙头和估值调整合理的白马成长是首选资产。其次，如果非要按照行业配置，更倾向于推荐券商（整体市场活跃有利于业绩确定增长、加杠杆提升ROE、期权等金融创新带来业绩大幅弹性）、医药（老龄化长期稳定需求逻辑、埃博拉等事件提供催化剂）、环保、核电、民参军、转型新兴的地产公司。第三，主题方面，关注体育（5万亿的产值目标，各种体育赛事催化剂不断）、互联网信息消费、大型国企改革（分拆等市值管理的应用）等等。

中银国际推荐具备估值提升空间的二线蓝筹，继续关注兼并重组机会。在寻找配置方向上，建议关注具备估值提升空间的二线蓝筹，推荐的超配重点行业包括电力设备、机械、建筑建材、医药、券商、环保、旅游等。

海通证券则将明年A股行业配置比喻成“三把利刃+一个护体盾”：第一把“利刃”是“创新剑”，即先进制造；第二把“利刃”是“改革刀”，即国企改革；第三把“利刃”是“牛市矛”，即券商类；“护体盾”则包括高股息和健康服务产业。

从题材方面看，“一带一路”战略已促成铁路个股驶入快轨。京津冀协同发展、长江经济带蓝图，自贸区、前海区、国企改革、政策扶持机器人、“十三五”规划等多方位的题材股都有望在不同的阶段驶入快轨，掀动明年的春潮。

可以预见，2015年的A股市场必将百花盛开，万紫千红。让我们信心满怀迎接新年、新牛、新机遇，拥抱明年A股市场三羊开泰!投资快报