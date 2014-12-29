A股依旧火爆 市场“无人看空”引担忧

原标题: A股依旧火爆市场“无人看空”引担忧

“目前，我所接触的投资者，无论是做股票还是做债券的，大家对于明年的股市无一看空，或者即便看空也没人敢说，基本上都被目前气势如虹的行情惊呆了。”近日，一位专业投资人士对《第一财经日报》记者表示。

近日，海通证券金牌分析师姜超等发布了研究报告，表达了对市场“无人看空”的担忧，“回头看2013年末，又有多少人预测到了2014年股债双牛波澜壮阔的行情，既然年初不存在牛市的一致预期，那么目前一致预期实现的概率又有多大呢？”

市场果真无人看空吗？《第一财经日报》记者在查阅了大量卖方研究报告和采访多位投资者交流后，发现包括光大证券、国海证券等券商都在看空后市，很多资深投资者已经抛售蓝筹股，尤其是前期涨幅较大的券商股。

12月21日，光大证券首席宏观分析师徐高在报告《12月宏观看市：强弩近末》中指出，流动性“堰塞湖”支撑了近几个月金融资产价格的上涨，但堰塞湖泄洪是大势所趋，这一背景下，股市上涨的“强弩”已经接近其末端。

光大证券认为，11月22日央行降息之后，股票市场大幅走牛，股市与实体经济增长的背离进一步加大，历史上与上证综指有极高相关性的汇丰PMI，在最近与股指走势拉开了更大的裂口——PMI向下，股指向上。在流动性堰塞湖泄洪的背景下，股市上涨的“强弩”已经接近其末端。

国海证券分析师李亚明同样抛出了相对谨慎的观点，“对于2015年的主板市场，我们保持谨慎乐观，并不认为是一个牛市不言顶的时期，全年的顶部很可能出现在二季度之前，即券商融资规模达到1.2万亿上限前，上证指数核心波动区间在2400~3200点。”“2015年7月~12月，原宽松的政策导向被迫开始转向紧缩。结构性改革逐步被证实低于预期，融资成本难降，新增产能增速虽然在放缓，但是产能利用率由于内外需求不足可能仍然无法提高，相对过剩明显，市场可能在2400~2800点之间。”

多位曾经持有券商股并且获利丰厚的资深投资者向《第一财经日报》记者称，因为前期涨幅太大，估值太高，预计涨势难以持续，他们已经抛售券商股。

北京一位资深私募人士向《第一财经日报》记者表示，尽管现在市场气氛普遍比较乐观，但从机构的股票配置来看，真正能够较大面积布局蓝筹股的并不多，很大一部分依然是“满仓踏空”的状态，机构的资金未来依然有增持蓝筹股的空间；海通证券认为“无人看空”的观点也未必正确，市场上依然有很多谨慎的声音；回望历史，2006年底的时候，看多的机构也是显然比看空的要多。第一财经日报