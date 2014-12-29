年内最大IPO国信证券今上市 市值望成中小板最高

原标题:年内最大IPO国信证券今上市市值望成中小板最高

作为2014年最大一单IPO，国信证券（002736.SZ）将于12月29日登陆中小企业板，按市场给予其估值，国信证券市值有望迅速突破千亿元并成为中小企业板市值最高个股。

Wind资讯统计显示，国信证券本次合计发行12亿股股票，募集资金总额达69.96亿元。而主板上市的陕西煤业（601225.SH）是今年募资仅次于国信证券的IPO项目，其发行数量为10亿股，募资仅40亿元。

若从中小企业板情况看，国信证券更是目前为止唯一一家发行数量超10亿股的公司，此前，宁波银行（002142.SZ）最高曾发行4.5亿股。不过，中小企业板募集资金总额方面，此前曾因为巨额超募而出现过海普瑞（002399.SZ）预计募资8.65亿元、实际募资却高达59.35亿元的极端情况，但国信证券仍创造了历史新高。

因此，这只“大块头”登陆中小企业板后，无论按分析师给出的合理估值，还是其偏低的发行市盈率，A股总市值突破千亿并非不可能。

截至12月26日收盘，海康威视（002415.SZ）以927.75亿元的A股市值居于中小企业板市值排名首位。即使在所有A股上市公司排名中，也名列前50位，高于国电电力（600795.SH）、五粮液（000858.SZ）、长江证券（000783.SZ）等。

而国信证券完成此次发行后，目前总股本为82亿股A股，按其发行价5.83元计算，市值已达478亿元。若其股价在上市后涨至12.20元，A股市值便将突破千亿。

有券商分析师认为，以国信证券各项业务的实力，与上市券商中的招商证券（600999.SH）、华泰证券（601688.SH）等最为接近，在前期券商股大幅上涨、市场对券商股未来价值较为乐观的背景下，国信证券新股上市的合理价格在每股11.80元至13.57元之间，对应的总市值水平在967亿元至1113亿元之间。

2011年至2013年，国信证券的总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润五项指标均进入行业排名前十位；代理买卖证券业务净收入行业排名前五位，2013年的营业部平均经纪净收入位于行业第二名。公司经纪、投行业务占比较高，业务结构多元化趋势也较明显，融资融券、柜台市场、场外市场等均取得一定成绩。

而国泰君安预估的价格上限则达到了22.58元。国泰君安认为，除了经纪、投行业务等亮点外，国信证券依靠香港、资管、股交中心等子公司优势，后续拓展综合金融服务富有潜力。国信证券旗下有国信香港、鹏华基金，还参股了前海交易中心、两岸交易中心等。

若按照22.58元估值计算，国信证券总市值甚至可达1851亿元。若如此，甚至将逼近海通证券（600837.SH）截至12月26日收盘的1863亿元A股总市值，高于光大银行（601818.SH）的1791亿元的A股总市值，并超过平安银行（000001.SZ）的1725亿元而居于深市A股首位。

实际上，按照国信证券发行市盈率来看，也仍有较大上涨空间。国信证券发行市盈率22.97倍，而当时行业市盈率水平高达60倍左右。

不过，券商板块的整体市盈率水平也是在11月以来迅速大幅上涨的。从申万证券行业整体动态市盈率情况来看，10月底这一市盈率水平尚不足26倍，而至12月26日收盘已超过56倍。

因此，国泰君安也对大盘交易萎靡、两融规模不振、证券市场波动导致公司信用交易和自营业务风险加大、后续创新政策低于预期等风险进行了提示。第一财经日报