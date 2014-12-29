证券账户一人一户限制明年上半年全面放开

原标题:证券账户一人一户限制明年上半年全面放开

中国结算董事长周明：充分考虑市场承受力，持续分步骤做好债券回购业务风险管理；积极支持开展深港通项目

于今年“十一”期间上线的统一账户平台已实现近两个月的平稳运行。中国证券登记结算有限公司董事长周明在日前召开的证券账户整合总结会上表示，统一账户平台上线后，市场开户费用降幅达56%，按计划一人一户限制拟于明年上半年全面放开。

他同时透露，下一步中国结算将重点开展优化完善集中统一的登记结算基础设施、全力支持多层次市场体系建设及市场创新、做好全过程风险管理、积极推进与境外登记结算基础设施互连互通等四项工作。其中在实施风险管理过程中，中国结算将以积极稳妥为原则，充分考虑市场承受力，持续分步骤做好债券回购业务风险管理。

周明表示，账户整合工作达到了预期目标，通过账户整合，统一账户平台平稳上线运行，全市场证券账户业务标准实现统一，市场效率显著提升，开户费用降幅达56%。同时，一码通账户为不同层次市场互联互通奠定了基础，促进投资者关系管理从账户管理转变为以投资者为单位进行管理。

统一账户平台上线时已放开沪港通一人一户限制，周明透露，中国结算拟于2015年上半年全面放开一人一户限制。

他还对下一步中国结算在加强登记结算基础设施建设、完善集中统一登记结算制度方面的四项重点工作进行了介绍。

一是继续加大力度，优化完善集中统一的登记结算基础设施。周明表示，中国结算将持续优化统一账户平台，推进期权账户与一码通账户的整合并实现统一管理，同时积极推进期货、公募及私募基金账户与一码通账户的连接，并在一码通账户基础上完善投资者适当性管理制度。

另外，还将启动建设服务各市场参与机构的统一通讯平台，配合推进公募基金份额适度集中以及私募基金份额集中登记工作。

二是全力支持多层次市场体系加快发展，积极支持市场创新发展。下一步中国结算将完成ETF期权项目登记结算各项业务技术准备；开展交易所机构间债券市场登记结算平台建设；参与机构间报价系统、区域性股权市场等场外市场基础设施建设；推进开展为不同层次市场上市挂牌证券转板提供更为便捷高效的基础设施支持服务。

三是加强风险管理，做好事前、事中、事后全过程风险管理，坚守不发生系统性、重大风险的底线。周明表示，中国结算将按照积极稳妥的原则，在充分考虑市场承受力的基础上，持续分步骤做好债券回购业务风险管理；推进完善债券评级使用机制，减少外部评级依赖；推进建立金融衍生品跨市场结算担保品管理平台；优化统一结算风险监测平台，加强对结算风险的监测、预警。

四是促进资本市场双向开放，积极推进与境外登记结算基础设施互连互通。中国结算下一步将完成内地与香港基金互认产品登记结算业务方案设计，为基金产品互认项目提供登记结算基础设施服务。同时继续做好沪港通登记结算系统优化完善工作。

周明表示，将积极支持开展深港通项目，同时还将根据国家关于自贸区、前海合作区、“一带一路”等双向开放战略，积极推进为区域内场外市场提供安全高效灵活的基础设施支持。上海证券报 ⊙记者 马婧妤 ○编辑 长弓