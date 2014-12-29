坚持法治化取向 上交所加快推进转型发展

原标题:坚持法治化取向上交所加快推进转型发展

从本土型向开放型、从现货型向综合型、从协作型向自主型、从平台型向服务型转变

上海证券交易所理事长桂敏杰27日在第五届“上证法治论坛”上表示，上交所将立足自身定位，加快从本土型向开放型、从现货型向综合型、从协作型向自主型、从平台型向服务型转变，同时确保在法治轨道上推进转型发展，坚持法治化价值取向，完善市场规则体系，保障和规范自律监管职责履行。

他透露，上交所将逐步深化互联互通平台，探索市场双向开放新路径；扩大双边多边合作交流，深化信息互换、指数互挂等合作形式；推动A股市场纳入MSCI指数等境外主流指数。

桂敏杰表示，当前我国经济正步入以中高速增长为标志的新常态，经济结构不断优化升级，增长动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。在经济新常态下，资本市场改革发展的外部环境和市场基础将得到调整和改变，资本市场为实体经济服务将更加重要和紧迫。

在此前提下，资本市场将出现三方面变化，一是随着注册制改革、资产证券化扩容、多层次资本市场建设等改革红利的逐步释放，直接融资有望步入快车道；二是扩大资本市场双向开放，便利境内外主体跨境投融资，正在进入一个比较好的时间窗口；三是风险管理功能逐步成为发展主题。

桂敏杰表示，按照新“国九条”关于“强化证券交易所市场的主导地位”的战略部署，上交所将立足自身定位，加快推进四个方面的转型发展。

在市场定位方面，上交所将从本土型交易所向开放型交易所转变。包括：确保“沪港通”平稳运行，逐步深化互联互通平台；实现上海自贸区交易平台正式运营，探索市场双向开放新路径；扩大双边多边合作交流，深化信息互换、指数互挂等合作形式；推动A股市场纳入MSCI指数等境外主流指数。

在市场结构方面，从现货型交易所向综合型交易所转变。将以股票期权为突破，打造证券衍生品市场；以便捷企业融资为导向，推进债券市场机制创新；以实现市场分层和提升吸引力为重点，持续推进蓝筹股市场创新发展和战略新兴板建设。

在市场监管方面，从协作型交易所向自主型交易所转变。配合监管转型，做好承接股票发行注册制审核职能等工作，组建队伍做好委托执法工作，增强自主性及能力。

在市场体验方面，从平台型交易所向服务型交易所转变。进一步加大对新兴产业、高科技产业和互联网企业的服务力度，加大对投资者的保护和服务力度。

桂敏杰同时提出，应确保在法治轨道上推进转型发展，坚持法治化的价值取向，持续完善市场规则体系，保障和规范自律监管职责履行。

他表示，今后上交所的制度建设将更加注重法治为本，主动适应多层次市场建设需要，不断丰富和完善以蓝筹股市场为核心，债券市场、资产管理市场和证券衍生品市场协调发展的完整的市场规则体系。

另外，为保障和规范自律监管职责履行，上交所还将按照权责法定、简政放权的要求，不断调整事前审批性质的监管措施和手段，大力提升事中、事后监管效能。推进监管“标准、过程、结果”三个公开，有效规范自律监管权力运行。上海证券报⊙记者马婧妤○编辑长弓