资本市场立法应进行全面评估

原标题: 资本市场立法应进行全面评估

国务院法制办副主任甘藏春表示，当前我国资本市场立法不断完善，但与改革发展的实际需要相比，仍存在许多问题

国务院法制办副主任甘藏春27日在“上证法治论坛”上表示，当前我国资本市场立法不断完善，制度体系基本形成，但与改革发展的实际需要相比，立法仍存在许多问题。进一步加强和完善资本市场立法仍是重点，应当对市场进行全面客观评估，重点处理好市场中的几个关系，力求凝聚最大共识。

甘藏春说，在全面改革新形势下，资本市场发展面临许多新问题、新挑战，对法律制度设计也提出了新要求。当前有必要对资本市场立法做一次全面评估，看看是否适应新情况、新形势，从而发现资本市场的真问题和立法客观要求，而不是想象出来问题、或者是逻辑推演出来的立法需求。在此基础上，区分轻重缓急，无论立新法还是改旧法，都要以解决资本市场的实际问题为目的，不以追求理念超前、概念统一、监管大一统或者体系的完整为目标。

其次，要处理好立法与改革、立法与市场、市场与法律相互的关系，既要强调资本市场风险自负通行规则，又要加强对控股行为的有效约束，同时完善信息披露、投资者教育、投资者适当性管理等制度，切实强化对投资者特别是中小投资者的权益的保护。全面深化改革是前提，资本市场立法与资本市场改革相衔接，需适应改革需要，这是一切从实际出发的相关要求。资本市场立法要注重客观规律，划清政府与市场的界线，激发市场的活力；要充分考虑当前政府监管能力，中介组织的自律水平和投资者的实际情况，切实做到防好风险，守住底线。

最后，力求凝聚最大共识。资本市场立法要切实做到从中国实际出发，成为不断形成共识的过程。在立法工作机制上，要进一步做好开门立法，提高相关各方参与立法的程度，体现诉求，回应关切。

甘藏春表示，目前我国资本市场形成了分业监管格局，法律法规也相应进行对接。这种制度环境也是研究推进我国资本市场法律完善的一个重要现实，现在还不能把一切法律都推翻，形成统一的法律，因此，研究中国资本市场立法完善，要充分考虑市场实际，准确认识和把握这些不完善的特质。上海证券报 ⊙记者 王宁 ○编辑 长弓