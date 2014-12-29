央行调整存款统计口径 相当于释放5.5万亿信贷空间

原标题: 央行调整存款统计口径 相当于释放5.5万亿信贷空间

“387号文曝光后，有市场分析人士认为此举会提高银行的潜在放贷额度，相当于“变相降准”。甚至有分析师测算存贷比整体水平将下降4到5个百分点。”

央行日前下发文件387号文，将原属于同业存款项下的存款纳入各项存款范围，其中包括存款类金融机构吸收的证券类及交易结算类存款、银行业非存款类存放等。

相当于释放5.5万亿信贷空间

具体来看，新纳入“各项存款”口径的存款有：证券及交易结算类存放、银行业非存款类存放、SPV存放、其他金融机构存放以及境外金融机构存放。387号文曝光后，有市场分析人士认为此举会提高银行的潜在放贷额度，相当于“变相降准”。甚至有分析师测算存贷比整体水平将下降4到5个百分点。

中信建投证券的分析认为，同业政策变更主要在于释放银行信用扩张空间，是放松性目的，为银行增加信贷创造条件。同时，暂不缴准备金意味着对冲性的降准也不会实施，利好资金面程度好于同存缴准并整体降准。

据海通证研报测算，央行调整存贷款统计口径后，商业银行存贷比平均降幅将在5%。此举意味着可释放约5.5万亿信贷额度空间，增强商业银行的信贷投放能力。而这也是国务院决定增加存贷比弹性的根本目的。

同业存款暂不收存款准备金

当然，通过这种统计口径的调整，将同业存款纳入一般存款，基本上就解决了贷存比的制约问题。而这部分存款的准备金率暂定为0，也充分显示了央行对目前流动性紧张局面有充分的认识，不想从市场中抽水。因为如果从市场抽水，势必要放水对冲，降准或者定向宽松，对冲起来大费周章。不管怎样，如此大幅度的抽水和放水，对金融市场的影响很难避免。

央行此举缓解近期流动性紧张

“央行文件指出，调整存款统计口径是因为金融创新导致存款结构发生变化。但实际上，此举还是为了缓解近期出现的流动性紧张。”另一家股份制银行人士称。

时值年末，市场资金面一度紧张，不少机构往往临近收盘才能艰难平了“头寸”。北京金融衍生品研究院首席宏观研究员赵庆明表示，11月外汇占款少增，资金外流增大；12月以来大量资金进入股市加剧了流动性紧张；加之年底往往是银行“揽储大战”白热化之时，各家银行大力吸储更是导致流动性收紧。

交通银行首席经济学家连平表示，存款统计口径的调整，适度放松了银行存贷比的压力，但对市场流动性的影响并非很大。新纳入范围的存款暂不收存款准备金，但没说以后也不收，也为以后灵活调整留下了空间。“这些信号都传递出监管部门较为审慎的调控思路。”

分析师认为，387号文整体利好银行和股市。同业存款纳入分母且暂不缴准，将降低银行负债成本，提高银行可贷额度。由于要求“一个月内”报送，预计1-2月份银行贷款投放将明显增加，主要投放方向为基建、央企等稳增长领域，大河有水，小河(民营中小企业)溢出、间接受益，有利于边际上降低融资成本，扩大需求，稳定经济，利好银行和股市。