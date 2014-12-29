资本市场国际化进入“黄金窗口期”

原标题:资本市场国际化进入“黄金窗口期”

上海证券交易所副总经理徐明27日在“上证法治论坛”上表示，当前我国资本市场国际化正进入“黄金窗口期”，资本市场国际化需要大力加强法制建设，具体可以从改善市场运行机制、提高市场规则的透明性和有效性，加强资本市场监管、增强国际证券监管合作，和重视证券法律冲突、解决法律适用问题等方面入手。

徐明表示，就发行制度而言，要积极推进股票发行注册制改革；对跨境发行做出差异化制度设计，包括要合理设置发行条件和程序；对已在境外交易所上市的公司，可借鉴美国“知名成熟发行人”制度，进一步简化发行申请文件和审核程序。要积极研究解决红筹公司“可变权益实体（VIE）架构”的法律问题，积极探讨“双重股权架构”的合法性问题。

就市场准入制度而言，要适时评估QFII、QDII、RQFII、战略投资者、合资券商、合资基金公司等市场准入制度，资格管理、额度控制以及资金进出限制等问题，逐步开放证券市场投资交易的准入准出。分阶段进一步放松管制，降低资格条件、增加额度或比例、放宽资金进出限制；全面取消参与主体、额度、资金等限制

就信息披露制度而言，要针对信息披露制度与国际做法不匹配的问题，增加披露时段，制定更加细致的分行业信息披露要求，减少不必要的停牌，提升信息披露的及时性、有效性、公平性，以更好地满足国际投资者需求，避免在国际化中出现因信息披露水平差异而导致的跨市场失衡。

徐明说，在推进资本市场国际化进程中，应更新监管理念和方式，加强资本市场的监管，更应该包括加强国际证券的监管合作与协调，尤其是与各国金融监管机构以及国际金融组织的合作。与境外监管机构的合作要逐步将形式大于实质改变为实质大于形式；重点加强跨境违法行为监管，就跨境案件调查、信息通报、送达以及协助执行等事项做出可行的规则和制度安排；尽快完善跨境投资保护机制。加快推进双边投资保护协定的签订，纳入跨境证券投资保护内容，为中国企业境外发行上市、收购兼并等活动，提供有力的法律支持。

徐明表示，如何解决各国、各地区法律冲突和法律适用问题，也需要深入研究，内容包括实体法如何适用，管辖权如何适用。我国现行《证券法》中，并未规定冲突法规范，应根据最密切联系原则，结合跨境证券活动的不同类型和不同情况，直接规定适用的冲突规范；此外，《证券法》“效果标准”确定性更强，与当事人利益的相关性更高，已逐渐取得包括美国在内的主要成熟市场国家的接受，更符合我国的实际。上海证券报