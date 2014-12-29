确立发行注册制是证券法修订的重中之重

原标题:确立发行注册制是证券法修订的重中之重

发行注册制改革及《证券法》修订是今年到明年证券监管部门力推的一项重点工作。在27日召开的“上证法治论坛”上，来自监管部门、学术界的法律专家围绕“注册制改革及证券立法”主题进行研讨认为，本次《证券法》修订的重中之重即在法律上确立股票发行注册制，但注册制改革须凝聚共识，同时不能一元突进。

“资本市场法律体系已经基本形成，但是从质量上衡量仍然存在着很多结构性缺陷和功能性的障碍。”社科院法学所教授陈洁认为，资本市场法律体系从建成迈向大成，须实现四个转变：在立法理念上重视政府之手向市场之手转变，在立法价值取向上从数量向质量转变，在立法重心上从制定法律向修改法律转变，在立法技术上从单一的法律设计向整体衔接转变。

中国人民大学法学院教授刘俊海提出，此次《证券法》修订应致力于打造一部投资者友好型证券法，应有可操作性，可诉性，可裁判的特点，宜细不宜粗。中央财经大学法学院教授邢会强进一步提出，《证券法》应当以盈利中心主义向信息披露主义转变，在制度安排上建立信息披露的中心地位，发挥多层次资本市场的信息甄别、信誉中介的信息担保功能，推进该中介信息的公开，实行信息披露违法惩戒机制的改革。

全国人大财经委法案室主任龚繁荣表示，本次《证券法》修订的重中之重就是在法律上确立股票发行注册制，进一步简政放权，坚持市场化，法治化，维护投资者的合法权益，完善信息披露制度。

“其目的是使这个市场干净一点，健康一点，理性一点，促进资本市场长久健康发展。在法律上确立股票发行注册制，既要借鉴境外成熟市场的经验，也要立足国情，从我国资本市场实际出发。”他说。

中国证监会首席律师、法律部主任黄炜指出，股票发行注册制改革不光要有理念和方向，如何落实为证券法条文也至关重要。其中，注册对象、注册职责以及注册主体是必须明确的三个问题。

作为中介机构从业者，国浩律师事务所律师吕红兵提出，注册制在改革发展中的功能，不是一元突进，而是在系统下成长起来的。他认为，注册制改革过程中，应充分发挥中介机构的功能，体现中介机构的价值，厘清中介机构的责任，使各个主题各司其职；另外一方面，应完善多元的法律责任追究机制，从后端强化注册制保障。

注册制改革、《证券法》修订是设计资本市场基础性制度调整的大动作，对此，国务院法制办财经司司长刘长春也指出，当前针对《证券法》的修改大家见仁见智，立法的过程，是一个凝聚共识、寻求最大公约数的过程，充分吸取各方智慧，对立法工作无疑具有启发意义和重要价值。上海证券报