新三板明年将择机推出竞价交易

原标题:新三板明年将择机推出竞价交易

全国股转系统法律部人士27日在“上证法治论坛”分论坛二上表示，随着选择做市企业数量增加，新三板明年将择机推出竞价交易方式，预期市场流动性将进一步改善。今年出台的股票发行规则在现行的《公司法》上未有任何障碍，同时，对市场准入环节“注册制”的探索，也将为我国资本市场注册制改革提供试点参考。

该法律部人士说，新三板市场发展特点明显。首先，由小规模区域性市场发展为具有一定体量的全国性市场；截至上周五，挂牌企业家数已达1532家，总股本634亿股，总市值4400亿元，较之去年分别增加了约4倍、5倍和7倍。企业遍布全国30个省市自治区，涵盖证监会行业分类的79个大类。

从交易角度看，从非公开交易市场转变为公开交易市场。目前有106家企业选择了做市转让方式，近期这100余家交易量已接近甚至超过1400余家企业的协议交易成交量。2015年还将择机推出竞价交易方式，可以预期，市场流动性将进一步改善，公开交易市场的特点将更明显。

从发行角度看，私募与公募兼容并存。今年股票发行规则已经出台，规定发行人可以面向不特定对象发行、采取路演、询价方式，人数上可以超过200人，这使得股票发行更加具有了公开的性质。此外，新三板市场的存在使得《公司法》规定的以募集设立方式实现股票的公开发行，在现行法律上已经没有障碍。

此外，对市场准入环节“注册制”的探索，为更多中小微企业进入资本市场创造了条件。新三板市场制度设立与成熟资本市场注册制制度非常相近，方便了广大中小微企业在未公开发行情况下，进入资本市场进行公开股票交易，获得公允定价，进而开展资本运作。这一探索同时为我国资本市场的注册制改革提供了试点参考。

分论坛二的主题为“资本市场创新发展的法制保障”。证监会上市公司监管一部副主任陆泽峰表示，法律上应当将多层次资本市场区分为公开市场与非公开市场，分别适用不同的规则。公开市场与非公开市场内部层次的构建，应当以投资者准入和监管要求为标准，建立不同的制度体系。

中国结算法律部总监孙红兵说，目前股票市场规则体系还有待完善。从现行的证券市场来看，是属于无纸化证券还是补给证券，是记名证券还是不记名证券，证券信托又将如何登记等，都需要进一步的明确，希望通过这次《证券法》的修订，将资本市场体系更加完善、规则更加健全。上海证券报