基金期货入场保荐付费创新 新三板明年有望成大热门

原标题: 基金期货入场保荐付费创新 新三板明年有望成大热门

自去年突破试点国家高新区限制，扩容速度可以用“膨胀”来形容的全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）无疑在开局之年吸尽市场眼球。在市场对集合竞价和转板制度呼声渐高之时，证监会又在上周五出台了《关于证券经营机构参与全国股转系统相关业务有关问题的通知》（以下简称《通知》）来支持新三板发展。允许基金、期货公司挂牌甚至从事做市商业务，券商收费可采取股权、期权支付等新模式。在业内人士看来，满载市场期待和政策支持的新三板有望成为2015年资本市场的大热门。

投资者扩容

“指导证券公司、基金管理公司依法投资股转系统挂牌股票，壮大股转系统机构投资者队伍。”《通知》如此表示。“监管层一年前打开了挂牌企业进入新三板的大门，这回则为新三板开了一扇投资者入场之窗。” 一位新三板研究人士对北京商报记者表示。

根据《通知》要求，证监会不但鼓励证券公司以自营业务、资产管理业务等方式投资新三板的股票，还鼓励证券公司在新三板开展股票质押回购业务。而最值得注意的是，证监会为基金和期货公司也提供了可能性，不但有公募基金产品出现，就连QFII、RQFII也可以参与到新三板中来。

一年前国务院出台了支持新三板扩容的政策，符合一定条件的股份制企业都可以在新三板挂牌。正由于此，新三板挂牌企业的数量有了成倍的增长，挂牌企业的数量由今年1月初的285家增长至现在的1500余家。然而，在挂牌企业扩容的同时，新三板仍然存在交投欠活跃的问题，究其原因，很重要的一点就是投资者的数量与挂牌企业的增速相比不匹配。

新三板公司监事长邓映翎曾公开表示，新三板有将近1500家的挂牌企业，但投资者数量还不到2万人，这是完全不匹配的。“虽然市场期待的投资者准入门槛并没有降低，但是鼓励更多的机构投资者进入这个市场，有助于提升市场活跃度和参与度，也方便新三板挂牌企业获得更多的融资机会。”该研究人士表示。

做市队伍扩容

除扩大了投资者的范围，证监会还放开了基金及期货公司子公司、证券投资咨询机构、私募等金融机构对新三板业务的参与：“已取得新三板推荐业务备案的证券公司可由其分公司直接开展推荐业务；支持基金管理公司子公司、期货公司子公司、证券投资咨询机构等其他机构备案后，在新三板开展推荐业务、做市业务。”

“这样一来，新三板的业务渠道就被打开了，基金、期货子公司都可以入场了，甚至证券投资咨询机构也可以开展推荐、做市业务，券商牌照的垄断情况或将被打破。”湘财证券一位分析师对北京商报记者表示，“特别是对于证券投资咨询机构来说，保荐、做市业务为他们提供了新的业务范围，这将对他们的盈利模式产生影响。”

而在中信建投分析师安尉看来，作为资本市场建设的重要一环，新三板又为支持实体经济发展贡献了自己的力量。“随着做市商制度的普遍推进，新三板交投的活跃性得到很大的改善，更多的参与者进入，会给新三板带来更多的交易机会，这样会有更多中小企业的价值被挖掘。”

保荐付费创新

由于新三板挂牌没有财务要求，很多挂牌企业还处在亏损状态。对于盈利能力较差的企业来说，动辄过百万元的挂牌费用是一笔不小的开销，券商收费难的问题也一直存在。“随着政府补贴的渐渐淡出，会有1/3的企业在挂牌过程中被淘汰。”某证券公司场外市场部负责人表示。

就此，《通知》给出了解决办法：允许主办券商探索股权支付、期权支付等新型收费模式，建立与挂牌公司互利共赢的长效激励约束机制。

“用公司的股权来进行费用支付，会倒逼券商选择优质的公司来提供服务，同时也把做市商和挂牌企业的命运连在一起，有了专业的券商等公司做督导，对于规范性稍逊A股市场的新三板挂牌企业来说未尝不是一种机遇。”该负责人表示。

还有业内人士表示，“保荐、做市付费模式的创新解决了券商收费难的问题，调动了企业上市融资的积极性，相信明年会有更多的中小企业参与到新三板中来”。北京商报记者 马元月 姜鑫

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新三板主题基金即将亮相

业内人士预计，新三板将成为公募基金投资的新蓝海，并且在公募基金产品已实行注册制的背景下，新三板主题基金有望在明年亮相。

南方基金首席分析师杨德龙指出，证监会鼓励公募基金参与新三板投资，这无论对挂牌的新三板企业还是对公募基金行业都是一大利好。首先引入规模已达到4万亿元的公募基金，可以有效解决新三板挂牌企业的融资问题；此外，对于公募基金而言也扩宽了投资渠道，让公募基金产品存在新的可能，想必很快就将推出新三板主题基金。

不过，民生证券策略分析师李少君认为，相较沪深两市的二级市场投资，新三板对于公募基金还比较陌生，公募基金在新三板投资路上还有很长的一段路要摸索。李少君指出，摆在公募基金投资新三板面前的两大难题便是持股集中度较高和流动性较弱的问题。

因为现在挂牌的新三板企业通常是规模较小的公司，如果是1亿元规模的公募基金投资，倘若按照不超过10%的投资上限计算，公募基金投资一家新三板企业的资金最高就可能达到1000万元，但大部分新三板企业的股本也就这么多，这样很可能造成持股集中度较高的结果。并且，新三板均是非上市公司，如这些公司长时间不能转板，流动性将大打折扣。李少君建议，公募基金投资新三板应按照自身产品规模选择投资方式，如1亿元以下的迷你基金可以投资单只新三板股票，规模较大的基金产品则需要选择一揽子新三板股票。（记者 马元月 苏长春）北京商报