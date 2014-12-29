屡涉诉讼多次被罚 ST生化列入为失信被执行人名单

原标题:屡涉诉讼多次被罚 ST生化列入为失信被执行人名单

ST生化（000403）近日披露公告，公司被最高人民法院和证监会联合纳入失信被执行人名单。从“被诉专业户”到“被罚常客”到现在被列为失信被执行人，ST生化从2013年恢复上市以来并没有焕然一新，而是俨然成了一个让投资者抱怨、让监管层不放心的公司。

证监会与最高法日前联合发布《关于加强信用信息共享及司法协助机制建设的通知》，今后证监会将与最高人民法院实现全国法院执行案件信息管理系统和资本市场诚信数据库的信用信息共享。

12月26日，证监会正式启动运行证券期货市场失信记录查询平台，而ST生化也成为第一家公布自己为失信被执行人的上市公司。

ST生化的前身三九生化因连年亏损在2005年被东家三九医药转让给了振新集团，公司股票在2007年开始暂停上市，一直到2013年才恢复上市。ST生化近年来一直给人的印象就是牵涉进了很多诉讼，被监管层罚了很多次，北京商报记者此前曾做过统计，ST生化在连续六年内牵涉进了33起诉讼案件中，其中32起处于被告位置，公司前前后后被监管层处罚了9次。

市场分析人士认为，“随着证监会与最高法信息共享通道的建设以及监管部门对违法违规的上市公司从严调查，将会有更多的上市公司被纳入失信被执行人名单，而这些公司也将为此付出信用成本，随着注册制的到来，信用将会越来越成为上市公司赢得投资者青睐的重要指标”。（记者张陵洋彭梦飞）北京商报