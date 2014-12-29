全国淘宝村增至211个 直接就业超过28万人

原标题: 全国淘宝村增至211个 直接就业超过28万人

阿里研究院日前在浙江丽水举行的第二届中国淘宝村高峰论坛发布了《2014淘宝村研究报告》。报告显示，截止到2014年12月，全国已发现的淘宝村数量增至211个，网店7万家以上，直接就业超过28万人。

这些淘宝村主要分布在福建、广东、河北等10个省市。其中，浙江62个、广东54个、福建28个、河北25个、江苏24个，这5个省已发现的淘宝村数量在全国占比超过90%。

同时，中西部首次出现淘宝村的身影，来自四川郫县的两个淘宝村、来自河南和湖北的各1个淘宝村，进入了淘宝村大名单。

淘宝村是大量网商聚集在某个村落，以淘宝为主要交易平台，以淘宝电商生态系统为依托，形成规模和协同效应的网络商业群聚现象。其经营场所在农村地区，以行政村为单元，电子商务年交易额达到1000万元以上，本村活跃网店数量达到100家以上，或活跃网店数量达到当地家庭户数的10%以上。

阿里巴巴集团副总裁、阿里研究院院长高红冰表示，无论从淘宝村数量、涉及网店总数、就业人数来看，淘宝村都正在步入“大繁荣时代”。从最初的3个淘宝村，到2014年的200多个，淘宝村已然成为影响中国农村经济发展的一股不可忽视的新兴力量。

高红冰认为，淘宝模式是农民创业的天然“优质土壤”、淘宝村作为一种新型“线上产业集群”的市场竞争优势、先行淘宝村的示范效应和返乡人员的拉动是淘宝村数量出现爆发式增长的原因。

“短短几年，淘宝村就从几个发展到200多个，一方面说明，农村卖家群体在快速增长，另一方面，也预示着未来竞争会更加激烈，单个卖家之间、集群与集群之间的竞争将更加显现。”河北清河东高庄网商带头人刘玉国说。（实习生马菁华 记者董碧水）