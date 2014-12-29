央行调整统计口径 宝宝类货基存款或将缴纳准备金

原标题:央行调整统计口径宝宝类货基存款或将缴纳准备金

关于同业存款纳入一般存款进行考核的传言在近日获得证实，市场已经曝光了央行发布的《关于存款口径调整后存款准备金政策和利率管理政策有关事项的通知》（以下简称“387号文”），央行确定自2015年起对存款口径进行调整，将部分原在同业往来项下统计的存款纳入“各项存款”范围，“宝宝”类货基存款可能因此将要缴纳准备金。

根据387号文来看，新纳入的“各项存款”是指证券及交易结算类存放、银行业非存款类存放、SPV（特殊目的载体）存放、其他金融机构存放以及境外金融机构存放。这些存款都纳入了存款准备金的缴存范围，目前央行对于这类存款的准备金率尚暂定为零。对此，有市场分析人士认为此举会提高银行的潜在放贷额度，相当于“变相降准”。

市场更多的反映是这意味着以余额宝为代表的货币基金吸收的存款将缴纳存款准备金。其实，早在一年前，官方预警已经出现。央行相关官员的署名文章建议，对互联网金融要允许创新，也要完善监管。在我国，余额宝等货币市场基金投资的银行存款应受存款准备金管理。不过，不少分析人士认为，这对于“宝宝”们的收益率等应该不会有太大的影响。

然而，对于银行理财产品来说，一位不愿透露姓名的股份制银行金融市场部相关人士认为，“不少人都说是央行送给商业银行的‘新年礼物’，市场对于流动性的担忧会进一步缓解，所以银行理财产品的收益率可能会进一步下行”。

中信建投宏观债券相关分析人士认为，同业政策变更主要在于释放银行信用扩张空间，为银行增加信贷创造条件；同时暂不缴准备金意味着对冲性的降准也不会实施，利好资金面程度好于同存缴准并整体降准。

其实，2014年是银行理财产品的转折年，银监会在今年颁布了多项法规政策。从今年5月的关于规范商业银行同业业务治理的通知，到6月底的关于调整商业银行存贷比计算口径的通知，在这样的政策氛围下，银行理财产品的收益率在2014年走出较为明显的下行趋势。对此，一位理财市场分析人士直言，如果市场流动性得到缓解，2015年理财产品市场可能会延续下行趋势。

近年来，银行同业资产规模的扩大加大了银行对银行同业资金的依赖。据摩根大通提供的数据显示，银行同业资产规模从2011年初的15万亿元增加到了2013年三季度末的32.1万亿元，同时其占银行资产的比例从15.6%上升到了21.8%。与之相比，2013年三季度末，银行贷款占银行总资产的比重为51%。（记者闫瑾）北京商报