恒信玺利作价33亿借壳 宝光股份变身珠宝商

原标题:恒信玺利作价33亿借壳宝光股份变身珠宝商

宝光股份今日披露重大资产重组预案，拟通过资产出售及发行股份购买资产，实现恒信玺利的借壳上市。本次重组完成后，宝光股份将变身珠宝商，公司实际控制人由杨天夫变更为李厚霖。

据公告，宝光股份此次重组包括重大资产出售、发行股份购买资产以及募集配套资金三部分：公司拟将全部资产和负债出售给第二大股东宝光集团；同时，向恒信玺利实业股份有限公司（简称“恒信玺利”）全体股东发行股份购买其持有的恒信玺利100%股权；公司还将向恒信玺利四位原股东：北京恒信正隆经贸有限责任公司、上海中路实业有限公司、李厚霖、北京东方诚睿投资顾问有限公司，以及上市公司目前的第一大股东北京融昌航投资咨询有限公司，发行股份募集配套资金。

宝光股份此次拟出售资产截至审计评估基准日的预估值为4.1亿元，公司全体在册员工（含内退人员）的劳动关系均由宝光集团接收。

同时，恒信玺利100%股权截至审计评估基准日的预估值为33.1亿元，预估增值率221.55%。以33.1亿元为收购价格，宝光股份拟以7.77元每股，向恒信玺利全体股东，即恒信正隆、天津红杉、北京东方诚睿、李厚霖及上海中路合计发行4.26亿股，予以收购。

同时，本次收购还将配套募资，其定增发行价为8.29元每股，拟募集配套资金4亿元。所募资金将用于恒信玺利旗下“I Do”、“恒信”、“I Do艺术家店”等品牌和业务的营销网络建设项目及业务支持体系建设项目。

目前，恒信正隆持有恒信玺利59.53%的股份，系恒信玺利的控股股东。自然人李厚霖持有恒信玺利8.47%股份，同时还持有恒信正隆91.10%的股权。因此，李厚霖是恒信玺利的实际控制人。

本次重组完成后，北京融昌航不再为宝光股份的控股股东，恒信正隆将成为宝光股份的控股股东，由此，李厚霖将成为上市公司的实际控制人。

资料显示，恒信玺利主要从事钻石珠宝首饰产品的设计研发、组织外包生产和销售。根据消费者需求的不同，恒信玺利对市场进行细分，以“恒信”、“I Do”和“ooh Dear”三个定位不同的品牌面向不同的目标市场进行销售。恒信玺利主要产品涵盖钻石镶嵌类戒指、项链、耳饰、手链、吊坠等。

恒信玺利经营情况如何？据公告，该公司2012年度、2013年度及2014年1-11月实现归属母公司所有者的净利润分别为1.36亿元、1.53亿元和1.63亿元。截至2014年11月30日，恒信玺利的总资产和净资产分别为19.07亿元和10.29亿元。

特别值得注意的是，此次重组中，宝光股份国有股东，也即第二大股东宝光集团拟以公开征集受让方的方式，转让其所持有的宝光股份全部股份，总计4620万股，占宝光股份当前总股本的19.59%。（记者郭成林编辑孙放）上海证券报