期指延续涨势 期债仍存上涨空间

原标题:期指延续涨势期债仍存上涨空间

26日，期债延续震荡行情，TF1503收于96.878，相比前日上涨0.142元，成交量有所减量。央行已连续9次暂停操作，上周仍然无资金回笼或投放。目前资金利率延续下行趋势，现券市场到期收益率短降长升，收益率曲线平坦化的现象有所缓和。技术指标上，行情有所回调，仍收在5日均线上方，较为强势。近期虽有小幅调整，但资金面较为宽松的环境将限制调整的空间，建议多单持有。

26日，股指期货主力合约IF1501收于3483.0点，涨幅4.43%。行业方面，当日券商、保险、房地产、自贸区等板块涨幅靠前，次新股、柔性电子、农业等板块跌幅领先，全天有近40只非ST股涨停。日内大盘虽涨势喜人，但从整体成交来看，大资金仍处于观望态势。在经过前期小幅回调之后，短期来看，多头信心有所恢复，股指料将延续高位震荡格局，日内短线操作为宜。

26日，沪深300股指期权挂牌合约共164个，总成交量相比前期有所下跌，全天成交3.28万手，总持仓量有所上涨，为8.8万手，当日成交量“看跌/看涨期权比率”为0.89。主力合约月份（1月）期权合约全天成交量占总成交量比重达69.77%，次主力月份（2月）成交量占比达9.2%。成交量最大的合约是实值的IO1501-C-3400，全天成交1723手，市场看涨情绪渐强。上海证券报