节前指数向上力度或趋缓

原标题: 节前指数向上力度或趋缓

上周沪指创3189点新高后快速调整，回抽3000点下方后再获强劲支撑，随后两个交易日在金融股力挺下强势反攻收复失地，大盘重回上升通道。笔者认为，指数以大幅震荡方式对前期获利盘压力进行快速释放，同时回抽3000点也从技术上完成了该位置支撑有效性的确认，大盘震荡向上趋势有望延续。不过，考虑到指数再度回归高位成交量跟进速度不比昔日，对后市大盘上攻力度形成潜在制约，加之本周元旦小长假前夕仅三个交易日，节日效应可能促使投资者谨慎性情绪抬头，节前指数向上力度或趋缓。

强者恒强 板块轮动效应稍有不足

从盘面观察，市场热点依然集中在蓝筹板块，金融股估值修复行情再度展开，对指数重心的抬拉作用再度凸显，银行、保险延续强势回升格局，而作为此轮反弹先锋的券商股，此前先于大盘进行调整后上周五强者归来，个股纷纷再度上演涨停潮，场内做多信心受到极大提振，其余周期性板块也纷纷企稳回升。上周盘面另一明显的热点继续集中在“一带一路”战略强势带动的建筑工程、机械设备、航运物流等领域，表现出逐渐向二三线蓝筹股扩散的迹象。另一方面，中小盘成长股估值挤出现象依然存在，题材股在经过一波较大幅度的调整之后，个股分化迹象也在加剧，改革深入推动的自贸区、国企改革等主题投资趋于活跃，新兴产业高估值品种普遍遇冷。整体来看，盘面延续强者恒强格局，大盘经过快速调整后领涨板块并未易主，这使得板块之间的轮动效果稍显不佳，市场整体赚钱效应仍然集中在少数热点领域，这种现象若延续下去或对节前大盘上行空间形成一定牵制。

蓝筹股齐涨向结构性行情演变

截至上周，A股已连续五周强势收涨，月线收出放量长阳已无悬念，回顾2014年末二级市场能够走出一波背离基本面的超预期上涨行情，改革创新、结构转型这一核心要素赋予传统周期性板块以估值抬升的强劲动力。笔者认为，蓝筹股继续主导市场热点的格局有望延续，而大盘经历了此前周期股集体躁动后，市场心态将逐渐回归理性，场内投机炒作氛围渐趋缓和，盘面特征或会从此前低价权重股共舞向消息面利好催生的结构性行情演变。这点我们从近期非银金融机构同业存款纳入存贷比，扩大存款基数增加贷款规模预期，刺激银行股强势回升，以及京津冀一体化、自贸区扩容等带动区域板块纷纷走强的特点中均可感知一二。因此，后市政策推进及执行力对多头心理具有持续性的支撑作用，而不同阶段政策发力点的变化或将刺激场内热点向结构性特征演变。

两融略显谨慎 价涨还待量升

上周银行间市场回购利率逐步回落，跨年资金价格纷纷下行，短期流动性状况得到很大改观。但是从本轮行情重要推手的两融资金来看，投资者谨慎性情绪初显。据统计，截至上周五两融余额为6840.39亿元，与此前一周相比回落超过三成。经过期间技术性回调清洗部分获利浮筹后，上周融资买入额为4825.48亿元，较此前下降幅度也超过两成。可见，资金入市步伐逐渐放缓，此前金融杠杆集中撬动低价大盘股的热度近期也出现降温。

技术面看，上周大盘回抽3000点确认支撑后对于震荡向上行情的进一步深化比较有利。一方面，对高位超买且以严重钝化的短期技术指标进行适当修正后，KDJ、MACD、RSI均快速调整后再度向上聚集，多头再度占据绝对的主导优势；但另一方面，指数强势回升过程中成交量还有待进一步放大，两市略超7000亿元的量能水平想要持续向上突破无疑还令人略感担忧，预计后市大盘很可能会以高位震荡的方式来完成以价换量的过程。上海证券报