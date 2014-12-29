三年内养老金并轨 2018年起延迟退休

原标题: 三年内养老金并轨 2018年起延迟退休

中国社科院25日发布的《全面深化改革二十论》中的一份报告建议，改革退休年龄前应该实现养老保险制度的并轨：2015至2017年实现机关事业单位人员退休金制度和城镇职工基本养老保险制度的并轨，2018年开始延迟退休年龄。

这份报告指出，当前，无论是从国内形势还是从国际形势来看，中国延迟退休年龄已经势在必行。但是，改革退休年龄前应该实现养老保险制度的并轨。对于改革的时间表，这份报告建议，2015至2017年实现机关事业单位人员退休金制度和城镇职工基本养老保险制度的并轨，2018年开始延迟退休年龄。值得一提的是，报告建议，未来中国退休年龄将有两类：一是职工养老保险的养老金领取年龄，二是居民养老保险的领取年龄。其中，对于职工养老保险的退休年龄改革方案，报告建议：第一步，2017年完成制度并轨时，取消女干部和女工人的身份区别，将职工养老保险的女性退休年龄统一规定为55岁。为了减小对女性工人的影响，可以规定在一定的时期内，女性工人可保留选择按照旧制度退休的权利。第二步，从2018年开始，女性退休年龄每3年延迟1岁，男性退休年龄每6年延迟1岁，直至2045年同时达到65岁。对于居民养老保险的退休年龄改革方案。这份报告建议，居民养老保险的男性退休年龄目前和职工养老保险的男性退休年龄相同，女性退休年龄(60岁)则比职工养老保险的女性养老保险(50岁或55岁)更高，可以等待职工养老保险的女性退休年龄延迟至60岁时再与其同步延迟。这项制度建立时间不长，也需要保持一定的稳定性，以保证制度的严肃性和信誉度。因此，建议从2033年开始每3年延迟1岁，直至2045年完成。