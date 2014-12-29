抓大放小 继续咬定国企蓝筹股

原标题:抓大放小继续咬定国企蓝筹股

沪深股市已进入第四次轮回上升周期。随着A股市场赚钱效应的扩散，不但将吸引更多的国内资金，也将吸引越来越多海外资金的关注，2015年的A股市场将更加精彩。但2015年并不是百花齐放的一年，选股依然坚定看好国企蓝筹股，以金融、航天军工、信息安全，以及“中”字头的国企蓝筹股将继续受到增量资金的追捧。以创业板为代表的中小股票，一方面前两年累计涨幅过大，另一方面创业板、中小板公司业绩并不理想，过高的估值必然引发股价向合理估值回归。

上证指数调整空间有限

临近年底，在3000点之上大盘震荡加剧。这一是因为中小盘股和大盘股之间的资金争夺战始终在进行，新老资金的博弈及调仓必然催生宽幅震荡及二八频繁转换；二是在本次行情上涨中巨量融资盘起到了直接的推动作用，但融资盘随着体量的增大，增量边际影响也趋于减弱，继续推升市场逐渐乏力。而两融标的物大多为蓝筹股，融资融券为双面刃，涨时助涨，跌时助跌，权重蓝筹股的凶悍表现也源于此；三是连续逼空的巨大涨幅，让市场空方情绪抬头，场外资金入市放缓。12月15日至19日的一周，股票新增开户数为63.25万户，环比减少29%。12月23日，两市融资余额也出现两个多月以来首次净流出的现象。

在3000点之上，市场情绪将趋于谨慎。上周一，在巨量申购新股资金解冻之日，股市承接盘并不强，反映出在连续上涨后，投资者忐忑不安的心理。但空方声音的再度出现并不是坏事，高度一致的市场预期反而是风险集聚的信号。上周四、五，随着国企蓝筹股再度发力相信随着大盘缩量回调，市场心态会逐步恢复理性，市场结构性机会将逐步显现，市场很有可能进入时间换空间的阶段。因为尽管场外资金入市放缓，但从上周末保证金余额还有9869亿放弃新股申购在等待市场调整的机会来看，调整的空间将有限。此外，困扰市场情绪的年底资金紧张因素也并没有预期的那么严重，跨月末的7天银行隔夜利率已经拐头向下，交易所7天回购利率也回落到之前的正常水平。

金融股依然是焦点

金融股是这轮上涨的一大焦点板块，并引领A股市场不断向上拓展空间。近期，市场越发青睐低估值蓝筹股，本轮牛市是增量资金驱动的行情，而增量资金中一部分是从实体中撤出来的资金，这些资金会更加青睐他们在产业经营中很想介入的产业如金融行业，而估值低、业绩稳、分红高的股票也是他们所青睐的行业。存量资金经过多年的熊市思维之后，更加偏好题材股的分析。从蓝筹股与小盘股的这种差异走势来看，可以认为是两种资金间的博弈，小盘股在近期的下跌，亦可认为是存量资金的第一次“认错”，后面还会有第二次、第三次，使得重配小盘股的机构开始逐步调仓至国企蓝筹股。

目前银行的估值是蓝筹股中最低的，年前银行板块或更受到增量资金的青睐。首先，短期来看由于临近年末，加之此前SLF到期，12月初以来资金面持续趋紧，一个月SHIBOR上行到5.277%，长三角、珠三角六个月票据直贴利率分别上行到5.05%、5.10%，而央行连续七周公开市场无操作，降准预期依然较高；其次，中长期看我国偏松货币政策和43号文极大降低银行系统风险发生概率,实体需求好转预期和保险、外资等边际资金将助力A股银行估值修复；另外，新华富时指数公司在12月19日对涵盖A股市场主流蓝筹的A50指数成分股进行调整。作为海外ETF首选跟踪指数，目前共有6支海外ETF基金选择跟踪富时A50指数投资A股市场，据估算市值达近千亿人民币。每逢该指数成分权重的调整，这高达千亿的指数基金就必须被动地调整跟随，外资很可能从短期涨幅过大的券商板块向相对涨幅较小的银行转移。

警惕中小股票风险

创业板的大跌需要引起投资者的警示，这或将结束过去很长一段时间的题材股炒作行情。主板与创业板背道而驰的走势仍将延续，从估值的角度来看，在经过去年创业板牛市之后，中小市值股票整体估值较高，目前创业板整体估值70倍左右，而主板仅有15倍，较高的估值似乎无法获得长期资金的关注。从消息面分析，从新股兰石重装连续拉涨停受到监管层风险警示，再到证监会对涉嫌操纵18只股票的涉案机构和个人立案调查可以看出，监管层意在向市场传达高估值小盘股的风险。从增量资金的偏好看，市场自7月份反弹以来，在权重板块领涨市场的同时，增量资金不断流入，其首选大盘蓝筹股，许多配置小盘股的机构开始调仓换股，逐步布局低价低估值的大盘蓝筹股行情。因此，主板与创业板将展开估值回归与估值回落的走势，没有业绩支撑的题材个股或将面临较大的风险。

继续资金搬家游戏

既然是增量资金推动的牛市，增量不止，行情未完。随着无风险利率的下行，越来越多的银行理财产品到期后将转战股票市场；而房地产也在今年出现向下拐点，资金流出进入股市的概率也偏大；保险投资于权益的比例已提高至30%，但实际配置比例仍普遍低于10%，保险资金属于跟随性资金，在给定市场情绪维持，风格继续的前提下，险资有显著提高其权益配置比例的可能；目前市场融资余额超过万亿，但从我国台湾的经验来看，融资交易余额市值占比高峰时达5.12%，如果按市场流通市值计算，则可高达1.4万亿，未来仍有进一步提升空间；数据显示：12月15日至19日，新增A股账户数为59.75万户，较前一周环比增加62%，创出6124点以来周开户的历史新高，可见资金的进场热情不减。

从中长期来看，不管是沪港通等新业务模式还是注册制等新的监管思路都已经为未来市场的发展打下了非常坚实的基础，再加上房地产行业进入衰退周期，大量的资金必然持续流入股市。所以，股市向好已经是大势所趋，短期的震荡调整应是调仓布局的好时机，中长线看股指面临的发展机遇远远大于风险。上海证券报