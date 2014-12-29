去虚就实 A股方能无忧

原标题: 去虚就实 A股方能无忧

近期A股市场出现了金融股大力涨升的态势，上证指数节节走高，但创业板指、中小板指，甚至包括高铁等先进高端制造业个股则出现了调整的走势。基于当前成交量的火爆以及货币政策的宽松趋势等诸多因素，指数式牛市走势可能会进一步延续。

货币宽松 金融先行

对于当前A股市场的走势，的确让很多股龄较长的投资者难以适应，毕竟多年的小盘股牛市行情让小市值品种才能挣钱的操作思路已成为这些老投资者的硬道理。

但存在就是合理的，当前金融股如此火爆的走势有着一定的逻辑。一方面是因为近年来，此类个股的股价持续低迷，但这些个股的基本面仍处于相对乐观的回升趋势，比如说银行股的业绩基本上在近几年保持着15%至20%的增速，如此就使得此类个股的市盈率一度不足5倍市盈率，跌破了净资产。诚所谓，压抑得太深，反弹得越厉害。

另一方面则是因为货币政策持续宽松。经过了前段时间的流动性压力测试，尤其是去年6月份的钱荒导致了小型股灾，让相关各方感受到当前无论是实体领域还是金融领域，资金流动性表面尚宽松，但一旦有个风吹草动，就会紧绷起来。因此，为了对抗经济回落趋势和稳定金融环境，相关各方在近一年来持续采取了宽松的货币政策，导致了流动性渐趋过剩，也就有了近期A股市场成交量叠放，金融股持续走高的态势。

虚胖明显 迫切需要产业牛市

但是，经过一个多月的演绎之后，金融股的行情其实已经面临较大的瓶颈因素。这不仅仅是成交量的瓶颈，沪深两市1.2万亿的日成交金额的巅峰数据已经说明了A股进一步挖潜的空间有限，而且还指当前建设银行、工商银行、中信证券等金融领域的相关上市公司的总市值已经或者即将成为全球老大。但是，从国际市场的参与能力、竞争实力、风控能力来说，与高盛、美林、摩根等国际大行有差距。正因为如此，有业内人士指出，当前A股的金融股以及由金融股引导的上证指数已有“虚胖”的特征。

更何况，从国家战略高度的角度来说，一个国家或地区的牛市，不能只是金融产业的牛市，而应该更多的是先进产业的牛市。反观当前A股，先进产业的高铁制造业、核电产业、机器人等智能制造业的股价走势在近期持续走低。相反，包工头性质或者市场需求明显减弱的产业股反而借助于某些莫须有的题材反复逞强，基建股、工程机械股就是如此。这其实也从一个侧面说明了当前A股的牛市基础其实并不是很扎实。与此同时，契合了未来产业希望的生物技术、移动互联网新兴产业、医疗服务业、教育产业等品种，在近一个多月来的走势也是持续低迷，以至于持有这些先进产业个股的投资者如同祥林嫂一样，整天念叨着满仓踏空、满仓套牢。

所以，要想A股市场进入一个新的黄金周期，必须是金融股、先进产业股同步进入大牛市周期，必须将先进制造业、新兴产业股的股价走势给激活，以充实A股的牛市基础，去虚就实。否则仅仅靠金融股的牛市，也只是空中楼阁，炒着炒着，就会把金融股甚至整个A股给炒糊了。庆幸的是，这在上周末的走势有所表现，那就是上证指数大涨，创业板指不再大跌，已经企稳，只是涨幅不大而已，这可能就隐含着部分资金开始注意到金融股的瓶颈以及当前A股的虚胖的特征。

两手抓两手都要硬

因此，在操作中，一方面可以跟踪金融股的动向，毕竟这是短线市场的风向标，也是短线资金潮流的风口，中国平安、锦龙股份、西部证券等个股可跟踪。

另一方面则是先进制造业、新兴产业股需要跟上，可以积极低吸这些产业股。其中，高铁产业股的凯发电气、辉煌科技、永贵电气、时代新材、晋亿实业等个股可跟踪，新能源汽车制造业的松芝股份，核电制造业的东方电气，机器人等智能制造业的机器人、智云股份、博林特等。新兴产业股的中源协和、新开源、千山药机、达安基因、科华生物、梅泰诺、腾邦国际、东方国信，医疗服务业的开元投资、金陵药业、北大医药等。（执业证书：A1210612020001）上海证券报