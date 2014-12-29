大股东不愿摊薄持股比例 员工持股“内嵌”公司定增

原标题:大股东不愿摊薄持股比例员工持股“内嵌”公司定增

随着二级市场行情的好转，一些国资控股的上市公司纷纷推出定增再融资计划。与市场此前所认知的“圈一把钱”不同，部分公司的国资股东并不愿意摊薄持股比例，反而由大股东或其关联方掏钱积极参与认购。同时，员工持股计划也嵌套其中，以“搭便车”的形式参与定增。

广州浪奇今日披露定增计划，公司拟以8.49元每股的价格定向发行7655.6万股，募资约6.5亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。此次定增仅有两名认购对象：一是广州国发，出资近6.3亿元认购7420.5万股，占发行总股份数的约97%。公开信息显示，广州国发隶属于广州市人民政府，主要从事基础产业的开发投资，日前曾参与了广州友谊的定增。

二是认购235.1万股（占发行股份总数3.07%）的浪奇资管计划，明显是“搭便车”。据预案，浪奇资管计划由广州证券设立和管理，由广州浪奇2014年度员工持股计划（以包括公司董监高人员陈建斌、李云、陈树旭、陈韬、王英杰在内的34名员工用于认购员工持股计划份额的出资额）1996万元认购，将全额用于广州浪奇的本次定增。

此外，与广州国发同属于广州市国资委，但未参与此次定增的广州浪奇大股东广州轻工工贸集团决定，通过二级市场增持。据公告，广州轻工工贸集团计划在未来12个月内增持不超过公司现已发行总股本2%的股份。

同日，仙琚制药亦披露定增募资预案，而公司大股东仙居县国有资产投资集团也不愿意降低其持股比例。据公告，仙琚制药拟以9.03元每股的价格定向发行不超过9761.5万股，募资不超过8.8亿元，大股东仙居国资将以现金认购本次最终发行股票数量的21.55%，保持其对上市公司的持股比例不变。以发行价格计算，仙居国资将认购不超过2104万股。

此次，认购仙琚制药定增股份最多的是汇添富基金，其中汇添富45号计划认购不超过2200万股，汇添富6号计划认购500万股。预案透露，汇添富45号计划拟由仙琚制药部分董监高人员和中层管理干部、业务/技术骨干，以及子公司的管理/业务骨干自筹资金出资设立，专项用于认购公司本次定增股票。汇添富6号计划则由汇添富负责发起募集。另外，仙琚制药董事、总经理张宇松将认购200万股。其他定增股份则由九鸿投资、平安资管、财通基金等非关联方认购。

据仙琚制药定增预案，公司此次所募资金中，5.5亿元将投入到原料药产业升级建设项目。该项目为新建原料药生产线，预计总投资额8.45亿元，建设期拟为3.5年至4.5年，预计全部达产后正常年份可实现销售收入22.5亿元，净利润1.74亿元。另外，公司计划使用2亿元偿还银行贷款，其余募资用于补充流动资金。（记者覃秘编辑孙放）上海证券报