女子签约减肥致长白斑 起诉代言人伊能静

原标题: 女子签约减肥致长白斑 起诉代言人伊能静

成都女子称“秀域古方减肥”导致腹部白斑

买来烦恼

两年前在一家“秀域古方减肥”门店，花了1万多元减肥后，腹部产生白斑。

终身难愈

医院诊断为“色素减退斑”，并告知她可能终身难以治愈，司法鉴定称与减肥诊疗有关联性。

减肥塑身，不想腹部却长出白斑，且两年多难以治愈。一怒之下，成都市民黄清(化名)将为她减肥的秀域门店，及成都市秀域健康管理有限公司告上法院。临近开庭前，她还将秀域公司的形象代言人、她的偶像伊能静[微博]也追加为被告。

为治愈白斑，黄清多次就医治疗，但让她郁闷的是，医院诊断为“色素减退斑”，并告知她“可能终身难以治愈”。而在她委托作的司法鉴定中，鉴定机构则称黄清腹部呈现色素减退，产生(阳性)白癜风(象牙白)，并称与减肥的诊疗有关联性。

目前，高新区法院已经立案。但因为向伊能静送达有一定难度，该案还暂未开庭。

A

事件

花上万元签约减肥 半年后腹部长满白斑

“减肥减出白斑”，黄清再也不能像往常一样带孩子下水游泳，非得要陪孩子时，她也是坐在岸边。

古方减肥

腹部先长红疹后变白斑

两年来，黄清一直后悔自己当初的决定。她身高1米6，在走进位于成都科华南路3号的秀域门店(以下简称为“秀域门店”)前，体重108斤。比起标准体重，她略超重了六七斤。

看到是自己偶像伊能静代言，2012年4月，她在秀域门店进行面对面咨询。“她们给我说的签约减肥，一个疗程至少可以减掉10斤，无效退款。”黄清说，不用节食，店上给人的感觉很正规，这也是她动心的重要原因。

黄清出具的收据记录着：2012年5月1日、5月12日，她分别交款8800元、3800元。之后，黄清开始不定期的签约减肥，包括有按穴位、拔罐等项目，并在腹部擦抹了门店提供的名为大黄膏、消脂液的产品。两三个月后，黄清发现腹部有少量红疹，并有些发痒。工作人员告诉她是因为皮肤有些干燥，是正常现象。

但到了当年10月左右，腹部的红疹越发严重，甚至开始脱皮。同时，拔罐的五六个圆形印记周围也出现了白斑。不久后，白斑越来越大，“整个都长满了，有的甚至有成人拳头般大小。”

司法鉴定

与减肥存在明显关联性

本以为如秀域的工作人员所说，白斑会消退。但2013年5月19日，黄清却在成都市一医院被诊断为“色素减退斑”。医生告诉她，这些白斑不但不会消退，甚至可能终身难以治愈。又跑了华西医院等多处，诊断结果如出一辙。

“从那以后，她都不怎么说话了，提到减肥的一些细节，她说着说着就流眼泪。”黄清的老公张先生说，为了讨说法，他先找律师咨询，然后准备好资料，自行委托司法鉴定机构进行司法鉴定。

去年11月，四川新华司法鉴定所出具司法鉴定意见书。意见书上写道：“在黄清实施美容后，腹部严重的色素减退斑等皮肤病变，腹部呈现色素减退，产生(阳性)白癜风(象牙白)。”同时，意见书上认为，“秀域对黄清所用大黄膏、精油等产品，未见其明确的生产厂家及相关单位审批上市的药准字号。”

最终鉴定意见显示：“秀域门店对黄清所使用物品、药品，对黄清的诊疗行为与黄清产生色素减退斑之间存在明显关联性，秀域门店对黄清的诊疗行为存在过错。”据了解，目前，秀域公司暂未申请司法鉴定。

诉讼延期

连代言人伊能静一起告

拿着这份司法鉴定意见书，黄清委托律师将成都市秀域公司法人李晓宁、秀域门店店长何正敏起诉至法院，要求对方共赔偿损失45万，并承担全部诉讼费。

今年10月，法院回复称，有关黄清与成都市秀域健康管理有限公司、何正敏生命权、健康权、身体权纠纷一案，起诉符合法定受理条件，法院决定立案受理。

按法院通知，该案本该在12月9日开庭审理。但就在开庭前不久，黄清认为，她是受了秀域代言人伊能静的影响，申请追加伊能静为被告。“目前，法院已接到了我们的申请。”黄清的代理律师马洪远说，一旦送达成功，很快就会开庭。

调查

涉嫌虚假宣传 秀域曾被罚款10万

在决定起诉秀域之前，黄清还曾向成都市武侯工商局举报秀域涉嫌虚假宣传。今年5月9日，武侯区工商局回复称，为黄清减肥的这家门店“是一家个体工商户，该店无营业执照”，但有一份预先核准名称通知处。“对于无照经营的行为，工商部门责令其立即停止无照经营活动。此外，经查，该店为成都市秀域健康管理有限公司的下属店铺。对于该公司虚假宣传的行为，成都市工商局曾于2013年7月24日对其处以10万元的罚款。

昨日，记者拿到这份成都市工商局出具的行政处罚决定书。在处罚决定书上，成都市工商局称，“秀域公司网站及经营资料上大量使用‘护士’、‘治疗’、‘疗效’、‘疗程’、‘中医美容’等医疗专业术语，但实则并未取得《医疗机构执业许可证》”。对此，成都市工商局决定对其处以10万元罚款。

昨日下午，通过秀域官方网站，记者在线咨询了秀域的客服人员。据其介绍：“秀域是签约减肥的，保证一课(疗程)程最低减10斤，无效退全款。”“通过拔罐等中医为理念的方法，减肥很有效果，并且无副作用。”当记者询问秀域是否有医疗资质时，该客服人员也告诉记者，他们并无医疗资质。

而在秀域位于科华南路、水碾河等多家门店中，记者在调查中也了解到，当初给黄清外敷的大黄膏仍在使用。“大黄膏是辅助拔罐进行减肥的，是中医的，比较安全。”一位工作人员告诉记者，他们中“很多都是曾经有医疗经历，是护士”。

除了大黄膏，黄清在当时减肥时还食用过五谷素，当记者问起时，工作人员说：“现在没卖了，但是我们有清爽丸，比五谷素更管用。”

C

寻访

店已迁 人也去 隔壁开了家新店

从老店到新店，店长换了，员工也大多换了，现在的工作人员表示不清楚情况。

昨日下午，华西都市报记者来到为黄清签约减肥的这家门店附近时，却远远地看到了名为“秀域健康美容”的门店，正在开门营业。但走近一看，就在这个门店的一侧，有一家大门紧闭的门店。在蓝色的招牌位置，隐隐约约的能看到“秀域古方减肥”几个字留下来的印迹。两个店之间，隔着一个铺面。

秀域健康美容的工作人员告诉记者，“秀域古方减肥”是之前开的店，但如今，不但店长换了，连下面的员工大多也换了。至于黄清的遭遇，几位工作人员称“并未听说”。“你们可以去找总部，我们都是秀域公司的。”一位工作人员说，不管是古方减肥还是健康美容，都是成都市秀域健康管理有限公司的。

而黄清也记得，就在今年5月份，她向工商部门举报后不久，给她减肥的门店关了门。

□进展

多方联系秀域尚未明确回复

按照多个分店提供的地址，昨日下午3点过，记者来到了位于小福建营巷的秀域公司。一栋6层的小楼，秀域公司在4至6楼。

几位值班人员在了解记者采访意图后，拨打了相关负责人手机，但均“未接听，联系不上”。

昨日下午5点过，记者通过私信联系秀域公司董事长李晓宁实名认证微博，未得到回复。多次拨打李晓宁手机，均未接听。此后，记者又以短信方式联系李晓宁，但截至记者发稿时，均未得到回复。

昨晚9时许，记者联系上了秀域成都分公司经理黄女士，她告诉记者，她曾经听说过这件事件，但此事是由另一位经理全权处理，她并不知道具体情况。她会让这位经理及时与记者联系。但到记者发稿时，并未接到秀域公司的任何来电。记者吴柳锋 实习生漆元寒 摄影陈羽啸