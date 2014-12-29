安倍批准290亿美元刺激计划 欲重振经济

原标题: 安倍批准290亿美元刺激计划 欲重振日本经济

东方网12月29日消息：当地时间2014年12月24日，日本东京，日本首相安倍晋三及其新一届内阁成员在首相官邸拍摄合影。日本众院全体会议24日举行首相指名选举，自民党总裁安倍晋三正式当选为第97任首相，第三届安倍内阁正式启动。

中新网12月29日电 据美国《华尔街日报》29日报道，日本首相安倍晋三日前批准了291.7亿美元的一揽子刺激计划，该计划旨在促进消费者支出和地区经济活动，力求重振处于衰退之中的经济。

据报道，这个27日新批准的支出计划专注于小企业、农业区和灾后重建，这也是自民党在本月选举中赢得决定性胜利以来新内阁出台的首个重大举措，安倍晋三将选举标榜为对其经济政策的一次公投。

安倍晋三在选战中承诺将专注于振兴东京以外地区的经济，帮助那些因日圆大幅贬值而受到冲击的企业和消费者。

新刺激计划中，约有一半的资金将用于最近几次自然灾害后的重建。政府还将向当地城市提供补贴，通过向居民发放购物券和优惠券来提振消费。对低收入家庭的扶持措施包括向有低龄儿童的家庭提供补贴以及发放取暖油补贴。

在4月份消费税上调打击消费支出后，日本经济已连续两个季度收缩。安倍晋三上个月表示，将把第二次上调消费税的时间推迟至明年10月。

安倍的经济计划被称作“安倍经济学”，其中包括一系列货币刺激、财政刺激以及结构性改革。日本央行的资产购买计划(量化宽松)已导致日圆兑美元下跌；自从安倍晋三2012年12月上任以来，日圆兑美元已下跌逾三分之一。

尽管出口商从日圆贬值中获益，且公司利润处于纪录高点，但日圆的走低也推高了进口成本，损害了部分小企业和消费者的利益。

安倍晋三面临的挑战是将更多的钱放进消费者的口袋。日本政府周五表示，实际工资(即经通货膨胀调整后的工资)同比下降4.3%，为连续第17个月下滑。

日本政府和央行正敦促企业在明年加薪，帮助扭转国民的“通缩心态”、实现2%的通胀率。

报道称，日本的通胀水平正在下降。随着油价不断大跌，11月份通胀率降至一年多来最低水平。在剔除上调消费税的影响后，核心消费者价格指数(CPI)上升0.7%，低于10月份的0.9%。

此外，日本家庭支出连续第八个月下滑，经通货膨胀调整后的家庭支出同比下降2.5%。

在27日的声明中，日本政府还承诺推进医疗、农业、能源和就业领域的结构性改革。