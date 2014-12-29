郑州一安置房变干部楼 倒手可赚百万[组图]

原标题: 安置房变干部楼 倒手可赚百万

图片说明：郑州管城区一块以建拆迁安置房名义拿到的土地建起干部小区，自2008年完工后闲置。因风传再不处理掉就收回，自12月10日，郑州市管城区开始集中分配这批387套住房。除了在职、内退、以及早已调走的百余名副县级领导有资格选房外，管城区政府还规定“正科级实职干部方有资格享受此福利”。当地给早已异地任职干部分房，被质疑“撵着拍人马屁”，对此，相关部门回应称分房是为还征地欠款。还有干部质疑，下辖仅一乡一镇、9个街道的管城区，哪来那么多“正科级实职”以上干部？“普通干部职工只能瞪眼靠边站。”近日，多名管城区干部职工反映，郑东新区商品房价已1万元/平米出头，这跟要分的房子差价四五千元/平米，这次分给领导的房子，倒手便能赚数十万甚至上百万，“这更像是变相给领导们发钱。”





管城区有福利房这事不是秘密，区里公务员都知道。管城区政府在2007年利用郑州市建设郑东新区的契机，在群众安置房土地上建了数百套房屋。虽然早在1998年，国务院即宣布终结“福利分房”，但有管城区干部职工称，在此后，管城区至少还有过两次较大规模的福利分房，一次是2001年的紫藤苑小区，另一次是2006年的紫光小区，“有的以集资建房名义，有的以其他名义，但都是以低于市场价分房给干部职工。”管城区至少4个科级干部证实，之前分房，多是区政府将房子的分配权下放至各单位。所涉房屋的基准价被定为4150元，楼层每上升一层，单价每平方增加10元。参加区政府相关会议的知情者透露，区领导明确表示，这些房屋现在不办房产证，等办证时，还需交约2000元/平米的土地出让金。





这次分房的消息是12月10日左右传出来的。很多干部职工不解，这批数百套待分房屋2008年就完工，为何之后一直拖着没往下分。很多人找区政府问，答复是“不敢分”。这些房子坐落在郑州市商都路与农业南路交叉口向南100米。12月23日，记者探访发现，这个由7栋楼组成的小区，都是18层的高楼。小区对面烟酒店的老周说，那小区没名字，只听说是“干部楼”，建起五六年了，一直没人住。小区有两个门，以前一直紧闭，10多天前，两个门突然打开了。记者看到，这个小区院内堆有假山，挖有人工河道，还建有木质栈桥，几名工人正在绿化。几个单元门敞开着，里面的房屋多为大户型，最小的90来平米，也不乏170来平米的复式大户型。很多房屋房门紧锁，但屋内的灯全开着。搞绿化的工人证实，最近一直是这样，有的房屋里灯昼夜开着，没人管。小区门卫说，大门打开后，有很多领导干部开车前来选房看房。一名门卫说，他听到来看房的人说，这房子用地并不合规，以前一直没敢往下分。





“区政府给出的分房名单中，有的人早已调往兰考、登封等地任职多年，但这次分房竟然还有他们的名额。”多名讨说法的管城区干部说，他们四处打听，有些已经调走的干部并没有开口要求分房。一名副科级干部称，有些领导干部早已内退，不但拿着全额工资福利，分房也有他们的。12月10日，讨说法的干部们找到了管城区委书记袁三军。有在场者称：“他让大家想想，为什么以前在任的领导不往下分这些房子，你以为那些人傻啊？谁都怕引火烧身，这次之所以要分，是因为市里说了，再不解决掉这些房子，房子将被收归市里。”讨说法的干部们随后被区政府通知了各局“一把手”领走。多名干部称，“一把手”找他们谈话，不要再去闹了，要顾全大局。管城区政府一知情者称，区政府也为此专门开会，要求各单位做好自己人的稳定工作，哪个单位不稳定，就不给哪个单位的人分房，直至不给单位“一把手”分房，如“一把手”做不好稳定工作，可以辞职。





对此郑州市管城区政协副主席陈兵称，干部们反映的房屋，的确是建设郑东新区时区政府建的安置房。当时政府考虑，先安置拆迁的村民，安置完了，剩余的解决干部职工的住房问题。“我们这不叫分房，叫认购。”陈兵称，分房的事早就不允许了，之所以处置这些房屋，是因为还存在征地欠款，要把这些房屋处置掉还款。陈兵还说，之所以集中处置这些房屋，是因近期郑州市要求他们尽快处置，否则将把这些房屋收走。陈兵解释，之所以“认购价”这么低，是因房子是五六年前就建好的，那时周围房价才3000多元/平米。“既然是要补征地款，那区政府更应该把房屋拿出来公开拍卖，得到的钱不是更多，更能还掉征地款？”熊晓立和一些管城区干部称，这种说法不能自圆其说。“房屋有限，总得有个规章。”陈兵称，把房子处置掉的方案是区政府出的，“现在这些房子还没分下去。”