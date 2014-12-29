原标题: 吉林查干湖冬捕单网出鱼10万斤 "头鱼"拍出36万元

图片说明：吉林松原查干湖2014年冬季捕鱼活动28日正式拉开序幕。当日，单网出鱼超过10万斤，而在查干湖湖面上举行的“头鱼”拍卖仪式上，一条刚刚出网的“头鱼”拍出了369999元人民币的天价。张瑶 摄





吉林松原查干湖2014年冬季捕鱼活动28日正式拉开序幕。当日，单网出鱼超过10万斤，而在查干湖湖面上举行的“头鱼”拍卖仪式上，一条刚刚出网的“头鱼”拍出了369999元人民币的天价。张瑶 摄





吉林松原查干湖2014年冬季捕鱼活动28日正式拉开序幕。当日，单网出鱼超过10万斤，而在查干湖湖面上举行的“头鱼”拍卖仪式上，一条刚刚出网的“头鱼”拍出了369999元人民币的天价。张瑶 摄





吉林松原查干湖2014年冬季捕鱼活动28日正式拉开序幕。当日，单网出鱼超过10万斤，而在查干湖湖面上举行的“头鱼”拍卖仪式上，一条刚刚出网的“头鱼”拍出了369999元人民币的天价。张瑶 摄





吉林松原查干湖2014年冬季捕鱼活动28日正式拉开序幕。当日，单网出鱼超过10万斤，而在查干湖湖面上举行的“头鱼”拍卖仪式上，一条刚刚出网的“头鱼”拍出了369999元人民币的天价。张瑶 摄