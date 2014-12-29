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吉林查干湖冬捕单网出鱼10万斤 "头鱼"拍出36万元

2014-12-29 08:14:45

来源:中国新闻网 选稿:王昕晨

原标题: 吉林查干湖冬捕单网出鱼10万斤 "头鱼"拍出36万元

　　图片说明：吉林松原查干湖2014年冬季捕鱼活动28日正式拉开序幕。当日，单网出鱼超过10万斤，而在查干湖湖面上举行的“头鱼”拍卖仪式上，一条刚刚出网的“头鱼”拍出了369999元人民币的天价。张瑶 摄

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吉林查干湖冬捕单网出鱼10万斤 "头鱼"拍出36万元

2014年12月29日 08:14 来源:中国新闻网

原标题: 吉林查干湖冬捕单网出鱼10万斤 "头鱼"拍出36万元

　　图片说明：吉林松原查干湖2014年冬季捕鱼活动28日正式拉开序幕。当日，单网出鱼超过10万斤，而在查干湖湖面上举行的“头鱼”拍卖仪式上，一条刚刚出网的“头鱼”拍出了369999元人民币的天价。张瑶 摄


　　吉林松原查干湖2014年冬季捕鱼活动28日正式拉开序幕。当日，单网出鱼超过10万斤，而在查干湖湖面上举行的“头鱼”拍卖仪式上，一条刚刚出网的“头鱼”拍出了369999元人民币的天价。张瑶 摄


　　吉林松原查干湖2014年冬季捕鱼活动28日正式拉开序幕。当日，单网出鱼超过10万斤，而在查干湖湖面上举行的“头鱼”拍卖仪式上，一条刚刚出网的“头鱼”拍出了369999元人民币的天价。张瑶 摄


　　吉林松原查干湖2014年冬季捕鱼活动28日正式拉开序幕。当日，单网出鱼超过10万斤，而在查干湖湖面上举行的“头鱼”拍卖仪式上，一条刚刚出网的“头鱼”拍出了369999元人民币的天价。张瑶 摄


　　吉林松原查干湖2014年冬季捕鱼活动28日正式拉开序幕。当日，单网出鱼超过10万斤，而在查干湖湖面上举行的“头鱼”拍卖仪式上，一条刚刚出网的“头鱼”拍出了369999元人民币的天价。张瑶 摄