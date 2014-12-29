想在大洋江海里海钓 瑞安一村民私造游艇[组图]

原标题: 想在大洋江海里海钓 瑞安一村民私造游艇

谢建敏造的第三艘船：冲锋艇

谢建敏造的第二艘船：冲锋舟

谢建敏造的第一艘船：泡沫船

这几天，微信朋友圈和微博中热传着一则“土豪就是任性！瑞安土豪花10多万造铁船玩”的消息。

几经寻访，昨天，记者在瑞安陶山浦西村找到了这名“土豪”，他叫谢建敏，系当地村民。他说：“我的确有些任性，可我只是个普通工人，咋成了土豪呢？”

但在亲友的眼中，谢建敏不只是“有些任性”而已，他的“任性之旅”已传遍了大半个陶山，这名只有初中文化程度的村民，在没学船体设计，没画施工图纸，没用造船机械的情况下，仅凭上网查阅船舶照片和想象，就在两年内造了三艘船，甚至开着自造船载着朋友出海垂钓。

他说，他一直有个有关大海的梦想……

-梦想他想当海上志愿者雷达导航一应俱全

夕阳照映水面，飞云江畔，一艘船停泊在一片滩涂上。

船主谢建敏觉得很可惜，因为江水退潮，他无法载记者到江上兜风。

但他还是滔滔不绝地介绍起这艘船：

它叫“冲锋艇”，重2吨多，长7米，宽2.95米，船头高1.7米(不算挡风窗高度)，载重5吨，最高时速可达30公里，总造价约10万元。

这艘船有完整的电路系统，设置有雷达和专业海上导航系统，装备有进口马达，细心的谢建敏还买来专业的方向盘和操纵杆，并焊上一张老板椅当驾驶座。

最让谢建敏满意的是这艘船的安全性，他说，他的船体两边都装有滚筒，结构稳定浮力超好，滚筒里还塞满了泡沫粒，他表示，采取了这样的设计，即使船体某处漏水也不会沉没，“而且我的船身是前高后低，船尾的钢板还开有几个洞，水打进来会自动流出去”。

细看这艘船，可谓“机关”重重，船头设有可供一人睡觉的休息舱，船身内部建有两处活动式登船铁梯，以及6处抽屉和两处储物舱，可以存放油料、救生衣、渔具以及冰箱等。

谢建敏说，他现在最大的梦想就是，能开着这艘“冲锋艇”，自由航行在飞云江以及大海上，做一名海上搜救志愿者，救援落水者和受损渔船脱险。

-圆梦

瞒着妻儿偷偷造船

一个多月大功告成

谢建敏也看过了说他是“土豪”的帖子，他对此很不满，他表示，自己年收入才10来万，算哪门子土豪？但他也坦言，自己的确有些任性。

谢建敏今年34岁，初中毕业一年后，四处拜师学艺，在汽车修理厂当了10年的钣金工，专门从事车辆铁皮切割、焊接等工作。

2006年，他凑钱卖了几辆叉车，干起了搬运生意。

今年11月初，看生意较淡，谢建敏下定决心，实施他预谋已久的造船计划，他瞒着妻儿，悄悄购进两吨多重的不锈钢等材料，把这些材料存入朋友的工厂里，每天一有时间就往工厂里跑，将业务转交给手下的工人处理。

“那些不锈钢，最开始只是一条条铁皮，我要把它们一一切割开来，再焊成一个船体，每天盯着火光，眼睛就像揉进沙子一样难受，肿得很厉害，可我顾不了这么多，因为我实在是造上瘾了，每晚睡觉前都在想这个船要怎么做，还要加些什么东西。”谢建敏说，不久，妻子还是察觉出不对，并表达了强烈的不满，但考虑到他已花了这么多材料费，也只能由着他“任性”了。

就这样，谢建敏花了一个多月的时间，终于造好了船身，他又给船安上电路系统，设好马达等装置，上周，他将船运到飞云江里试航，结果“冲锋艇”经受住了考验。

“现在这艘船还是个半成品，下一步我还要给它上油漆并安装挡风玻璃。”他说。

-实现

两年来他造船三艘

多次开自制船海钓

这已是谢建敏造的第三艘船了。

要说起他的“造船生涯”，可以追溯到他童年时期。

谢建敏从小擅长手工，在儿童时期就多次削减木块制成木舟，并给舟身装上橡皮筋和螺旋桨，让木舟在水中航行。

长大后的谢建敏喜欢钓鱼，2012年初，他和几位钓友商量，他们喜欢出海钓鱼，可租来的游艇不仅租金贵，安全性也不高，他们可以凑钱自己造一艘坚固游艇。

有焊接经验的谢建敏接下了造船任务，他找来几名焊接工人，凭自己对其他渔船、游艇的观察，没几个月就设计并建造了一艘“泡沫船”(主要材料是三角铁和泡沫)，虽然名叫“泡沫船”，可在谢建敏等人看来，这艘船很坚固，他们开着它多次出海钓鱼，从没出过事，可由于船身过重、航速偏低等原因，这艘船被低价转让。

今年初，谢建敏又独自模仿橡皮艇的结构，用钢铁造了艘轻巧的“冲锋舟”，时速可达到50多公里，但由于船身太小无法出海，谢建敏又将其转让给朋友。

有了这两次的造船经历，谢建敏信心大增，一直酝酿着造一艘高航速、高稳定性、可航海等优点于一身的“冲锋艇”。

按他的说法，他的计划这次已经实现了。

谢建敏坦言，自己从未学过有关造船的任何专业知识，也没有高人来指点他，造船前也没有画过任何图纸，自己造船全凭感觉。

-警钟渔业部门：

“三无船舶”安全性低

若从事渔业将扣留拆解

瑞安市海洋与渔业局渔政渔监站吴站长认为，按国家规定，每一艘船只的建造都要通过相关部门的审批才可以建造，而谢先生事先没有办理任何手续，他擅自制造的船只无船舶登记证书、无船名号、无船籍港，属于“三无船舶”，如果他将船用于渔业活动，一经发现将予以扣留并拆解。

吴站长表示，“三无船舶”严重影响渔业可持续发展，今年以来，为了响应省里的“一打三整治”活动，他们总共发现三无船舶322艘，打击取缔了289艘。

他说，如果谢先生的船没有从事渔业活动，则归海事部门管辖，但其应向海事部门报备，会有一定程度的限行，若其开出规定的水域，也会面临惩罚。

该局负责人说，“三无船舶”多数都是私人建造的，船体本身安全性能不高，行驶在河道上，会对河流设施造成破坏，还会影响到其他船舶的正常行驶，无法保证自身和其他船舶的安全。